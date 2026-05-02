Live TV

Noi scumpiri la pompă: prețurile la carburanți au urcat pentru a patra zi la rând. Avertismentul specialiștilor

Data publicării:
pompa de alimentare cu combustibil
Foto: Shutterstock

Carburanții s-au scumpit din nou sâmbătă, pentru a patra zi la rând, chiar dacă adaosul comercial încă este limitat, iar acciza este redusă. Pe piețele internaționale, prețul petrolului a ajuns la aproximativ 108 dolari pe baril.

Prețurile carburanților continuă să crească, iar în marea majoritate a benzinăriilor din țară benzina nu mai poate fi găsită sub pragul psihologic de 9 lei pe litru. 

Scumpirea vine după ce, în cursul nopții, operatorii au majorat tarifele cu aproximativ 0,20 lei, pe fondul unor creșteri aplicate deja încă din după-amiaza zilei de ieri.

În cazul motorinei, prețurile se apropie din nou de nivelul de 10 lei pe litru, prag atins și luna trecută, înainte de introducerea măsurilor fiscale precum reducerea accizei și plafonarea adaosului comercial.

Pe piețele internaționale, prețul petrolului a ajuns la aproximativ 108 dolari pe baril, însă specialiștii atrag atenția că tarifele de la pompă din România nu reflectă încă aceste valori ridicate. În acest context, în perioada imediat următoare, ar putea urma un nou val de scumpiri.

Unii analiști avertizează că prețul petrolului ar putea urca până la 150 de dolari pe baril, scenariu care ar avea un impact semnificativ asupra costurilor de la pompă.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Care este diferența dintre Senat și Camera Deputaților. Foto Shutterstock
1
Parlamentarii PACE, după ce au primit mesajul Oanei Gheorghiu: „Un motiv în plus să votăm...
simion si georgescu intr-o sectie de votare
2
Simion spune în ce condiții ar putea deveni Georgescu premier într-un „guvern de...
WhatsApp Image 2026-05-01 at 11.12.17
3
Haos pe Aeroportul Otopeni la revenirea Dianei Șoșoacă în țară, după ce Parlamentul...
Screenshot 2026-04-30 195551
4
Valeriu Iftime (PNL): „Moțiunea nu va trece. Ne gândim cum să construim un nou Guvern cu...
zelenski, trump și vance in biroul oval
5
Volodimir Zelenski: Dacă J.D. Vance este mândru că nu ne ajută, înseamnă că îi ajută pe...
Radu Naum a rămas fără cuvinte când a aflat ce a mâncat Ilie Dumitrescu de 1 Mai: ”Mai bine nu ziceai! Îi jignești pe oameni”
Digi Sport
Radu Naum a rămas fără cuvinte când a aflat ce a mâncat Ilie Dumitrescu de 1 Mai: ”Mai bine nu ziceai! Îi jignești pe oameni”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Sonde petroliere la apus
Avertismentul lansat de șeful celui mai mare producător american de petrol: „Piaţa nu a resimţit încă impactul războiului cu Iranul”
U.S. President Donald Trump attends a cabinet meeting, at the White House in Washington, D.C.,
Trump susține că nu are nevoie de acordul Congresului pentru războiul cu Iran. Cum au procedat alți președinți SUA în situații similare
Ahmad Vahidi, comandant-șef al Gardienilor Revoluției din Iran
Regimul din Iran se schimbă, dar nu așa cum și-ar dori Trump. De ce noul șef al Gardienilor Revoluției este o problemă pentru SUA
jd vance trump zelenski
Cum și-a pierdut Zelenski răbdarea cu Trump și ce înseamnă asta pentru relațiile dintre SUA și Ucraina (Kyiv Independent)
Agriculture: Spring Planting Cycle, Heyworth, Illinois, USA - 13 Apr 2026
Blocajul din Strâmtoarea Ormuz declanșează criza îngrășămintelor. Expert: Risc major pentru producția globală de alimente
Recomandările redacţiei
Donald Trump.
SUA fac o greșeală „strategică de prim rang”. Fost șef NATO: „A fost...
Avioane F-16
O dronă rusească a pătruns în spaţiul aerian al României. MApN a...
Baza Ramstein
SUA retrag 5.000 de militari din Germania. Anunțul Pentagonului
pnrr imagine
PSD și PNL își pasează responsabilitatea, după anunțul că România...
Ultimele știri
Un autobuz STB și un tramvai s-au ciocnit la Piața Sudului, din București. Un pasager a fost rănit
ANM anunță frig, ploi și vânt puternic în toată țara, în acest weekend. De când se încălzește vremea
Campanie împotriva lui Jeff Bezos în New York: Orașul, împânzit cu afișe care cer boicotarea Met Gala 2026 după implicarea sa
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Luna plină în Scorpion, pe 1 mai. Luna Florilor aduce schimbări radicale pentru aceste zodii
Cancan
ULTIMA ORĂ! A murit pe Valea Prahovei! Medicii nu au mai putut face nimic
Fanatik.ro
Atmosferă incendiară la U Craiova – Dinamo! Câte bilete au vândut oltenii: șanse mari de sold-out
editiadedimineata.ro
Teoriile conspirației au invadat internetul după atacul de la Casa Albă
Fanatik.ro
Unicul lucru la care Ion Țiriac nu se pricepe: ”Sunt singurul dintre 20 de milioane de români”
Adevărul
Ce puneau bucătarii în compoziția micilor acum 100 de ani. Povestea mațului lipsă și rețeta secretă a celui...
Playtech
Ce pensie încasează Petre Roman de la stat. Averea acumulată de fostul premier
Digi FM
Valentin Sanfira, piesă cu subînțeles, la scurt timp de la divorțul de Codruța Filip: "Nu fac referire la...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
”NU” pentru Real Madrid: Jurgen Klopp și-a ales următoarea echipă și se pregătește o lovitură de proporții
Pro FM
Motivul real pentru care Billie Eilish poartă haine largi. Adevărul din spatele alegerilor sale vestimentare
Film Now
Au pozat împreună în costum de baie acum 43 de ani, azi sunt iubiți. Heather Locklear și Lorenzo Lamas...
Adevarul
Momente de groază într-un cimitir din Slovacia. Familia a auzit zgomote din mormânt și a cerut deshumarea...
Newsweek
Casa de Pensii ignoră o decizie a Înaltei Curți care ar crește sute de mii de pensii. Cine e păgubit?
Digi FM
Misterul mormântului din care se aud ciocănituri a îngrozit Slovacia. O familie susţine că ruda pe care au...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se întâmplă în creierul tău dacă petreci 20 de minute afară în fiecare dimineață. Un obicei simplu care...
Digi Animal World
Digi Animal Club - ediția cu numărul 500! Malinois, între sport, dresaj și legătura cu omul: ”Este un...
Film Now
Sharon Stone, dezvăluiri cutremurătoare despre trecutul familiei sale: „Tata a pierdut tot, mama a crescut în...
UTV
Câte operații estetice a avut Michael Jackson. Ce spunea artistul și ce a arătat autopsia după moarte