Noile centre de vaccinare deschise în județul Ilfov cresc numărul românilor dornici de imunizare, inclusiv printre localnicii din zonele rurale, pe simplul motiv că sunt mai aproape de casă. În Popești Leordeni, oraș aflat într-al doilea val de carantină prelungită, 75 % dintre pacienții vaccinați în primele două zile au fost localnici. În Vidra, tot în județul Ilfov, centrul comunal a atras 70 de localnici, iar conform primarului, din cei 8.000 de locuitori, peste 2.000 s-au înscris pe platformă și își așteaptă rândul. Semne bune vin și din comuna Berceni, trecută deja și ea prin două etape de carantină. O dată cu inaugurarea centrului comunal, câteva zeci de localnici s-au vaccinat, iar câteva sute își așteaptă rândul.

Popești Leordeni, orașul de lângă Sectorul 4, a stat, în ultimele luni, mai mult în carantină. Unii s-au săturat până peste cap de restricții și au aglomerat centrul de vaccinare abia deschis în sala de sport a liceului.

„Avem un total de 197 de persoane vaccinate, din care 75% ar fi din Popești Leordeni. Rețeta ar fi... să vină să se vaccineze! Suntem deschiși de luni până duminică, de la ora 8:00 la 20:00, avem vaccinuri care vin de două ori pe săptămână”, spune Alina Petre, reprezentantă a centrului de vaccinare din Popești Leordeni.

„Din prima zi de când am deschis listele de programare, în trei ore s-au ocupat toate locurile, pe toată săptămâna, iar în acest moment lista de așteptare este undeva la 500 - 600 de persoane. Rugămintea mea este să vină lumea, să se programeze, să se vaccineze, astfel încât să scăpăm odată de toată nebunia asta”, spune Marius Irimia, medic la centrul de vaccinare din Popești Leordeni.

„Mi-e frică! Am văzut că mulți mor din cauza vaccinului”

Și totuși, în oraș destui localnici par că s-au obișnuit cu restricțiile.

- Vă duceți la vaccinare? Ce părere aveți?

- Deocamdată nu! spune o femeie cu masca sub nas și cu un copilaș alături.

- Deocamdată nu! repetă imediat o alta, care are masca sub bărbie. Ne mai gândim! adaugă ea.

- Deocamdată ne mai gândim! spune și celalaltă.

- Cât timp vă mai gândiți?

- E... Nu știu să vă spun!

- O lună, două, trei?

- Nu știu, nu știu!

- Nu sunteți hotărâtă!?

- Nu. Nu suntem deciși!

***

- Nu mă duc! spune ferm un bărbat, cu părul alb și destul de corpolent.

- Nu vă duceți? De ce nu vă duceți?

- Mi-e frică!

- Frică de ce?

- Am văzut că mulți mor din cauza vaccinului. D-aia!

Medicul comunal, căutat de săteni pentru vaccin

O dată cu deschiderea centrului comunal de vaccinare, s-a dezmorțit atmosfera pandemiei și în Vidra.

- Dacă nu facem, ce facem pe urmă? spune un bărbat proaspăt vaccinat.

- Riscăm să ne îmbolnăvim!

- Riscăm! Riscul e prea mare pentru o... înțepătură. Prea mare! Nu ne dăm seama! arată interlocutorul.

***

- Emoționată, doamnă?

- Puțin.

- Dar optimistă, în același timp!

- N-am mai făcut un vaccin de când eram în liceu.



***

- Astăzi sunt 70, spune Niculina Bancu, medic la centrul de vaccinare din Vidra.

- Din Vidra?

- Da, din Vidra. Au fost primii pe care i-am înscris pe platformă, i-am și programat, oamenii de aici sunt foarte dornici de vaccin. Oamenii din comunitatea noastră, din Vidra, nu s-au vaccinat până acum decât în procent foarte mic, fiindcă au așteptat acest moment: să începem noi vaccinarea! S-au înscris foarte mulți. Numai eu am programat în două zile, 200 de oameni. Cel mai tânăr are 16 ani, cel mai în vârstă are 92 de ani, spune medicul.

„Marea majoritate vor să se vaccineze, dar o parte dintre ei sunt încă reticenți din cauza sistemelor de socializare, din cauza media, că vin fel și fel de informații, că vor avea reacții adverse, că nu vor avea și tot așa. Încă nu s-au hotărât în proporție de 100%, dar astăzi avem înscriși pe platformă în jur de 2.000 de persoane”, spune Marian Tudor, primarul localității Vidra din județul Ilfov.

După patru luni de așteptare s-a deschis și centrul de vaccinare din comuna Berceni. Localitatea este într-al doilea val de carantină prelungită, dar semnele ultimelor zile sunt pozitive: s-au vaccinat câteva zeci de localnici deja, iar alte sute își așteaptă rândul.

„Sperăm ca oamenii să se încurajeze unul pe celălalt și să vină să se vaccineze. Cred că medicii trebuie să îi încurajeze. Ei sunt în măsură să facă lucrul ăsta și oamenii când preiau mesajul de la medici cred că au mai multă încredere decât de a-l prelua de la noi, că trebuie să ne vaccinăm”, spune Gheorghe Covrigea, primarul din Berceni.

Oficial, Popești Leordeni, Berceni și Vidra numără, laolaltă, 57.000 de suflete. Neoficial, dar raportat la dezvoltarea imobiliară accentuată din ultimii cinci ani, în cele trei localități învecinate trăiesc aproximativ 150 de mii de oameni.