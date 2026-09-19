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Video Norii de cenușă sufocă Craiova: cum au ajuns sute de familii să dea în judecată statul pentru aerul otrăvit. „Trăim un coșmar zilnic”

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Cenușa a devenit parte din viața cotidiană a craiovenilor, care cer măsuri urgente pentru un aer curat. Sursa foto: colaj captură video Digi24
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Sufocați de aerul irespirabil, sute de locuitori din Craiova dau în judecată Ministerul Mediului și primăria. Oamenii se plâng că, de trei ani, trăiesc un calvar din cauza poluării provocate de termocentrala orașului și acuză că nimeni nu ia nicio măsură. „Nu știu cât vom mai rezista psihic”, spun disperați aceștia.

„Asta-i numai cenușă. S-a strâns într-o lună de zile, pentru că noi curățăm frecvent”, spune disperată Ramona Fâlcu.

Ramona locuiește chiar lângă termocentrala din Craiova și se trezește zilnic sub același nor de cenușă și de nepăsare. Ani de zile a făcut sesizări către autorități din cauza poluării masive care i-ar fi îmbolnăvit și tatăl, însă în zadar.

„Trăim un coșmar zilnic. Nu știu cât vom mai rezista psihic. Mi-am pierdut și tatăl din cauza acestei poluări, pentru că, având un cancer descoperit târziu, medicii oncologi ne-au spus că factorul declanșator al acestei boli este poluarea”, povestește femeia.

În cartierul Bariera Vâlcii, cenușa e peste tot. Nu suferă doar oamenii, ci și animalele.

„Mâzgălită de la praf, când te uiți la ei sunt plini de praf”, spune o femeie în timp ce ne arată pisica familiei.

„Am bronșită de la cenușa asta. Când începe termocentrala să dea cenușa asta, nu ies afară din casă”, mărturisește o altă localnică.

„Este foarte greu de rezistat. Gândiți-vă că sunt foarte mulți oameni cu copii mici, nu putem să vedem la cinci metri din cauza cenușii”, spune disperat o alt tânăr care locuiește în zonă.

Măsurătorile din martie și aprilie arată o realitate alarmantă: limitele legale de poluare au fost depășite timp de 28 de zile, aproape cât limita admisă pentru un an întreg. Acum, 200 de localnici, ajutați de o asociație, își caută dreptatea în instanță. Au reclamat Primăria Craiova, Agenția Națională pentru Mediu, Direcția Județeană de Mediu Dolj, dar și Ministerul Mediului.

„Autoritățile locale, dar și de mediu nu și-au făcut treaba, nu au luat destule măsuri pentru a proteja populația de poluare. Primăria Craiova nu a adoptat un plan de calitate a aerului pe care ar fi trebuit să-l adopte încă din 2020”, spune Raluca Petru, reprezentanta asociației care a dat în judecată autoritățile.

„Eu aș da în judecată pe cel care poluează. Am dat maxim: amendă maximă, notificare prin centrul autorizat în vederea suspendării. Noi mai mult de atât nu aveam ce să facem”, spune Gheorghe Călinoiu, comisar șef Garda de Mediu Dolj.

Conducerea Termocentralei Craiova a refuzat să comenteze situația. A răspuns, însă, acuzațiilor primarul Olguța Vasilescu. Într-o postare pe o rețea socială, aceasta spune că în spatele plângerilor s-ar afla, de fapt, motive politice și aruncă problema în curtea Guvernului, instituție care, în opinia Olguței Vasilescu, ar trebui, de fapt, trasă la răspundere.

În trecut, premierul Ilie Bolojan a explicat că nu a mai dat bani pentru modernizarea centralei, pentru că s-au alocat deja peste 160 de milioane de euro și problemele nu s-au rezolvat.

reporter: Elena Alexandru
operator: Adrian Niță

Editor : Izabela Zaharia

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