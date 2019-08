Norul radioactiv de Fake News. Postarea de pe Facebook care a provocat panică în populaţie şi reacţii de la Comisia Europeană şi CNCAN

O poveste despre cum apare şi cum se propagă fake news-ul, de unde vine şi ce goluri încearcă să acopere. Pe fondul lipsei de comunicare a statului şi uneori şi de incompetenţă efectivă, cu exemple care ne inundă în ultima vreme, se propagă informaţii eronate sau chiar false. Uneori ele pleacă de la oameni care sunt de bună credinţă, care încearcă doar să acopere golul lăsat de autorități care nu ştiu să comunice. Aceşti oameni fie interpretează greşit fie nu ştiu să interpreteze informaţiile pe care le găsesc. Alteori, scopurile ulterioare ale celor care propagă fake news devin evidente când povestea a format deja opinii care cu greu mai pot fi schimbate.

De această dată propagarea informaţiei a pornit de la o postare pe Facebook. Mircea Vintilescu, care se recomandă „specialist în monitoringul integrat al mediului” anunţa în 18 august că „norul radioactiv din nord-vestul Rusiei mătură mâine tot teritoriul României”. Postarea de pe Facebook s-a propagat prin mai multe grupuri de Facebook şi Whatsapp după care a fost preluată în mai multe publicaţii online. Informaţia a ajuns la atât de mulţi oameni pe parcursul a 24 de ore încât CNCAN a simţit nevoia să emită un comunicat prin care să dezmintă că ar exista un pericol la adresa sănătăţii cetăţenilor României.

„Cu privire la articolul apărut în presă, cu titlul «Norul radioactiv din nord -vestul Rusiei mătură mâine tot teritoriul României», transmis în media online de către Evenimentul Regional al Moldovei, CNCAN dezminte total această infomație falsă răspândită în spațiul public.

De asemenea, CNCAN precizează că harta la care se face referire în articol și anume „hartă a dinamicii și distribuției nivelului de radioactivitate pe continentul nostru” se găsește la următorul link https://remap.jrc.ec.europa.eu/GammaDoseRates.aspx, platforma EURDEP, și reprezintă datele furnizate de către rețelele de monitorizare națională a statelor europene la care și România este parte. Agenția Națională pentru Protecția Mediului (ANPM) raportează datele rezultate în urma monitorizării radioactivității mediului efectuate la nivel național către platforma europeană EURDEP. În toată această perioadă pe platforma EURDEP nu au fost înregistrate modificări ale radiactivității mediului”, se arată în comunicatul emis de CNCAN luni.

Mesajul a fost catalogat drept fake news şi de instituţiile europene. Reprezentanţa Comisiei Europene în România a dezminţit şi ea informaţia şi a anunţat că nu există îngrijorări privind măsurătorile de radioactivitate.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Contactat de Digi24.ro, Mircea Vintilescu, autorul postării de pe Facebook îşi menţine afirmaţia că pericolul există, chiar şi după acest val de dezminţiri. Sursa la care face referire este chiar harta de pe platforma EURDEP, despre care CNCAN informează că nu arată niciun pericol iminent referitor la radioactivitate. Vintilescu este, însă, preocupat de faptul că CNCAN, Ministerul Mediului sau Ministerul Apelor şi Pădurilor nu au comunicat eficient într-o situaţie de criză: „Foarte târziu a dezminţit CNCAN şi asta la presiunea foarte multor cititori, informaţia circulă pe toate siteurile UE şi a agenţiilor de specialitate de cam 5 zile, cu hartă, cu tot ce înseamnă distribuţia norului radioactiv, cu praguri ale radiaţiei şi a existat şi informaţia legată de modul cum circulă masele de aer şi când norul radioactiv poate să ajungă pe teritoriul României, respectiv în cursul serii sau nopţii de ieri şi astăzi cam până la ora 19. Deci informaţiile vin din sursă oficială a instituţiilor de specialitate ale UE care, probabil, au anunţat şi autorităţile române. Deranjant pentru mine, ca cetăţean plătitor de taxe şi impozite unor instituţii ale administraţiei centrale de stat, dom’le noi nu le plătim să tacă. Noi le plătim ca ele să-şi facă datoria şi conform atribuţiilor şi constituţionale şi ale ordinelor de funcţionare ale ministerelor să dea comunicate, dacă e periculos sau dacă nu e periculos”.

Mai mult, Vintilescu continuă să susţină informaţia, în pofida dezminţirii CNCAN şi în pofida interpretării de către alţi specialişti a hărţii EURDEP dar mai ales în pofida dezminţirii de către instituţiile europene: „Verificarea informaţiei pe care eu am avut-o din aceste surse de informare europene am discutat-o cu foşti colegi din institutul naţional de cercetare-dezvoltare pentru protecţia mediului care şi ei astăzi sunt pensionari şi i-am întrebat dacă e pericol şi mi-au spus că e foarte mare pericol. Indiferent dacă norul este la mare altitudine sau la joasă altitudine pentru că există o dispersie şi mi-a explicat un om de specialitate, eu nu mă pricep la radioactivitatea mediului, eu am altă specialitate tot în domeniul protecţiei mediului, eu sunt specialist în monitoringul integrat al mediului, mi-a explicat de riscul acestei explozii, pentru că n-ar fi fost o explozie care să emane numai radiaţii ci şi radionucliţi, particule radioactive care astea dacă ajung în corp, te ucid. Nu ştiu dacă aţi urmărit serialul Cernobîl. Nu radiaţia i-a omorât pe oameni, ci cei care au inhalat particulele radioactive şi ei au încercat să-mi explice care sunt riscurile”.

Cum se ajunge la astfel de situaţii? Lucian Mîndruţă explică faptul că „sunt două lucruri separate aici: faptul că oamenii dau share unei prostii vine din lipsa lor de educaţie şi în multe situaţii din prostie. Prostia nu e vindecabilă, e o condiţie cu care omul se naşte, trăieşte şi moare, dar asta este, poate, 5% din fenomenul fake news-ului. Nu doar proştii răspândesc fake news-ul, ci şi oamenii inteligenţi care nu au altă informaţie în plus şi care găsesc informaţii interesante la nişte colportori de informaţii imaginate de ei”.

Mîndruţă spune că autorităţile şi instituţiile de specialitate ar trebui să fie mai degrabă proactive decât reactive în informarea publicului: „Fake news-ul vine nu numai când oamenii aşteaptă o minciună sau o iubesc sau le place ci şi când nu e informaţie pe piaţă. Deci lipsa de informaţie este o condiţie creată de statul român. Mai există un lucru interesant, pe care-l vedem de foarte multe ori, specialiştii români, inclusiv ăştia în energie atomică, sunt aroganţi. «Dom’le, nu e nicio problemă, nicio radiaţie, nu mă bag eu să comunic». Cumva, ei tratează publicul ca pe un copil cu care nu merită să vorbeşti că nu înţelege. Ce nu înţeleg ei e că ei au o datorie în funcţiile în care se află mai ales când sunt plătiţi din bani publici de a vorbi şi cu publicul ăsta care nu înţelege pentru că altfel vorbesc oameni ca domnul Vintilescu, care n-are nicio problemă să comunice cu copiii, că unii sunt la nivel mental de copii dintre cei care or fi citit pe pagina aia”.

Pentru propagarea informaţiilor de acest tip e responsabilă şi o parte din presă, care a preluat postarea chiar şi în condiţiile în care nu exista niciun fel de sursă credibilă care să confirme presupusul pericol.

„Colegii noştri din presă joacă aici o comedie lipsită de moralitate. Sunt absolut sigur că jurnaliştii care au citit prostia asta, care n-are nicio dovadă în spate, n-are nicio legătură cu niciun fapt real legat de radiaţie, sunt sigur că ştiu şi ei că ştirea este fake. Cu toate astea, o răspândesc mai departe pentru că văd că face trafic.

Reperul lor profesional nu mai e unul al adevărului ci al traficului. Asta arată o completă lipsă de moralitate de pretare în faţa nevoii comerciale de a face bani din treaba asta. Este imoral, este josnic şi este jegos. Sunt jurnalişti care au preluat chestia asta fără prea mult tratament critic, pur şi simplu din acest motiv, că vor să facă trafic. Sunt unii care îl invită la televizor, chipurile să se explice, de ce? Pentru că dacă nu îl invită ei, îl invită alţii. Sunt suficient de mulţi oameni imorali care să cheme astfel de făcători de fake news doar pentru trafic şi asta e o problemă. Dacă presa s-ar abţine sau, mai bine zis, dacă ar încerca să livreze oamenilor adevărul, asta nu s-ar întâmpla. Problema e că presa a uitat care e misiunea ei, ea crede că este traficul. Nu, misiunea presei este binele social, până la urmă... Ăsta nu porneşte din trafic făcut pe fake news, porneşte din a spune oamenilor adevărul într-un mod interesant pentru ca ei să îl înţeleagă”, a adăugat Lucian Mîndruţă.