Explozie de clipuri create cu inteligența artificială care reconstituie idilic anii comunismului. Pe rețelele sociale, videoclipurile strâng sute de mii de reacții. O mișcare, explicată de sociologi, drept o nostalgie alimentată de nemulțumirile pe care le au oamenii astăzi. Cel mai recent sondaj arată că peste jumătate dintre români sunt de părere că regimul comunist a însemnat, mai degrabă, un lucru bun pentru România, iar 45% susțin că "înainte se trăia mai bine".

Imaginea idealizată a epocii comunismului în România a devenit virală pe internet. Celebra expresie „înainte era mai bine” a prins viață cu ajutorul inteligenței artificiale, iar videoclipurile au adunat sute de mii de aprecieri și au împânzit internetul. Iar nostalgia trezită este cât se poate de reală.

„Aveam siguranța locului de muncă, o casă”, spune un domn.

„N-am murit de foame. 5 frați, un singur salariu. E adevărat, erau restricții, dar dacă mai așteptam puțin, avea să fie bine pentru țara noastră”, mărturisește o doamnă.

„Acum, parcă e puțin cam multă libertate”, e de părere altcineva.

Pentru alții, doar amintirea comunismului provoacă fiori. Teama de regim și lipsurile construiau realitatea acelor zile.

„Ne descurcam pe sub mână, cum puteam... Îți era frică. Se lua poliția de tine fără niciun motiv”, povestește un domn.

„Oamenii sufereau. Fără lumină, fără căldură... ”, spune altcineva.

„În general, frumoasele vremuri de altădată sunt un concept destul de romantic. Asta e o problemă recurentă în istorie. În momentul în care nu ai experiența directă, da, ai tendința să idealizezi sau să îți formezi o viziune, care e de multe ori trunchiată”, explică Damian Anfile, autor, cercetător și pasionat de istorie.

Puțini își amintesc prețul plătit de bucureșteni pentru măreția Palatului Parlamentului. Cartiere întregi au fost distruse.

„Înainte să se pornească proiectul Centrului Civic de către Nicolae Ceaușescu, după cutremurul din 1977, zona asta avea un țesut urban cât se poate de dens, cartierele Uranus și Izvor erau cartiere bine consolidate, cu un istoric vechi în spate”, rememorează Damian Anfile.

„În momentul în care ești dezamăgit de viața actuală, te gândești ce bune erau fostele relații, chiar dacă ele erau toxice. Comunismul e o pată neagră în istoria României. A însemnat milioane de morți. Ceea ce s-a întâmplat atunci nu avea nicio legătură cu demnitatea umană. Dar nu am uitat pentru că am vrut noi să uităm, ci pentru că alții au vrut să uităm”, e de părere sociologul Gelu Duminică.

Cel mai recent sondaj arată că peste jumătate dintre români sunt de părere că regimul comunist a însemnat, mai degrabă, un lucru bun pentru România, iar 45% susțin că "înainte se trăia mai bine".

Editor : Izabela Zaharia