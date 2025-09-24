Video Nou mesaj de amenințare către școli și spitale din București și din țară. Un alt mail anonim a ajuns la sute de instituții
Nou mesaj de amenințare privind comiterea unui atac sângeros trimis către școli, grădinițe și spitale din București, dar și din țară. Un alt e-mail anonim a ajuns la sute de adrese ale instituțiilor de stat.
Autorul mesajelor a transmis că până la finalul săptămânii va comite „un atac armat”, „un masacru în școli”.
Luni, instituțiile au primit amenințări similiare. Atât Poliția cât și SRI au transmis că au făcut verificări, iar la acel moment nu existau indicii care să confirme că ameninţarea ar fi una reală.
„Voi intra în şcoală cu două pistoale Beretta”, se arăta în mesaj. „Voi provoca un adevărat masacru”, a adăugat persoana care a trimis e-mailul. Zeci de mailuri cu aceste mesaje au fost trimise, inclusiv către unităţi şcolare din judeţul Mureş şi la unităţi medicale din judeţele Prahova, Braşov şi Cluj.