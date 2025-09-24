Nou mesaj de amenințare privind comiterea unui atac sângeros trimis către școli, grădinițe și spitale din București, dar și din țară. Un alt e-mail anonim a ajuns la sute de adrese ale instituțiilor de stat.

Autorul mesajelor a transmis că până la finalul săptămânii va comite „un atac armat”, „un masacru în școli”.

Luni, instituțiile au primit amenințări similiare. Atât Poliția cât și SRI au transmis că au făcut verificări, iar la acel moment nu existau indicii care să confirme că ameninţarea ar fi una reală.

„Voi intra în şcoală cu două pistoale Beretta”, se arăta în mesaj. „Voi provoca un adevărat masacru”, a adăugat persoana care a trimis e-mailul. Zeci de mailuri cu aceste mesaje au fost trimise, inclusiv către unităţi şcolare din judeţul Mureş şi la unităţi medicale din judeţele Prahova, Braşov şi Cluj.

Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, a vorbit marți în direct la Digi24 despre situație și a afirmat că au fost luate măsuri de siguranță excepționale în spitale și că situația este atent monitorizată.

Ca măsură de precauție, instituțiile au suplimentat paza în această perioadă.

