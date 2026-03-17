Nou mesaj RO-Alert în județul Tulcea. MApN: Au fost raportate bucăți de dronă căzute în zona Plauru

Dronă Shahed. Foto: REUTERS/Roman Petushkov

Ministerul Apărării anunţă, marţi dimineaţă, că s-au înregistrat noi atacuri în Ucraina, în proximitatea frontierei fluviale cu România, în judeţul Tulcea, fiind raportate elemente de vehicul aerian căzute pe teritoriul naţional în zona localităţi Plauru, relatează News.ro.

„La primele ore ale dimineţii de marţi, 17 martie, forţele ruse au executat o nouă serie de atacuri cu drone asupra unor obiective civile şi de infrastructură din Ucraina, în proximitatea frontierei fluviale cu România, în judeţul Tulcea. Două aeronave F-16 ale Forţelor Aeriene Române din serviciul de luptă Poliţie Aeriană au decolat, în jurul orei 01.40, din Baza 86 Aeriană de la Feteşti”, anunţă, marţi dimineaţă, Ministerul Apărării.

Sursa citată a precizat că Centrul Naţional Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă privind instituirea măsurilor de alertare a populaţiei din N judeţului Tulcea, fiind transmis, la ora 1.55, mesaj RO-Alert.

„Au fost raportate elemente de vehicul aerian căzute pe teritoriul naţional în zona localităţi Plauru. După încetarea alertei aeriene, în jurul orei 3.00, o echipă de cercetare a început verificări în teren, precizează sursa citată.

Oficialii ministerului anunţă că, până la acest moment, nu a fost identificată zona de impact.

„Căutările vor continua odată cu îmbunătăţirea vizibilităţii. MApN a informat şi informează în timp real structurile aliate cu privire la situaţiile generate de atacuri, rămânând în contact permanent cu acestea”, se mai arată în comunicatul Ministerului Apărării.

