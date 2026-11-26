Autorităţile au transmis, joi seară, un mesaj RO-Alert pentru zona de nord a judeţului Tulcea, populaţia fiind avertizată asupra posibilităţii incursiunii de drone în spaţiul naţional.

ACTUALIZARE 19:20 - „În cursul acestei seri, 26 noiembrie, radarele MApN au detectat o țintă aeriană la est de localitatea Vâlcove, Ucraina. Două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, care se aflau în aer pentru un zbor de antrenament, au fost dirijate în zonă pentru monitorizarea situației”, transmite Ministerul Apărării Naționale.

„Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență în vederea instituirii măsurilor de alertare a populației din zona de nord a județului Tulcea, iar la ora 18:52 a fost transmis un mesaj RO-Alert.

Alerta aeriană a încetat la ora 19:11 și nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național”, mai precizează sursa citată.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Știrea inițială:

ISU Tulcea anunţă, joi seară, că, la 18:52, a fost transmis un mesaj RO-Alert pentru zona de nord a judeţului Tulcea.

Mesajul avertizează asupra posibilei incursiuni de drone în spaţiul aerian naţional şi cere populaţiei să se adăpostească.

Deodamdată, Ministerul Apărării nu a transmis detalii despre alertă.

Editor : Liviu Cojan