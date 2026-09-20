Includerea unei statui a personajului Domnul Goe din opera lui Ion Luca Caragiale într-un proiect de artă stradală provoacă nemulţumirea PSD Ploieşti, după ce statuia amplasată în Gara de Sud din oraş a fost colorată în culorile curcubeului. Social-democraţii cer îndepărtarea vopselei multicolore pe motiv că „un simbol naţional a fost pângărit” cu culorile curcubeului, ei argumentând că „mutilarea ideologică” a statuii „este un afront inacceptabil şi o provocare ieftină adusă fiecărui ploieştean”.

O ieşire publică, pe Facebook, a preşedintelui PNL Prahova, deputatul Mircea Roşca, prin care se arată nemulţumit de faptul că statuia personajului lui Caragiale Domnul Goe a fost colorată, în cadrul unui proiect de artă urbană, a provocat un val de ironii la adresa politicianului. După ce Roşca l-a numit pe Domnul Goe „un simbol” pentru Ploieşti, internauţii îl cataloghează pe politician drept „definiţia penibilului” şi îl întreabă dacă a citit şi a înţeles Caragiale. Alţii îl îndeamnă să evite să privească cerul după ploaie, în timp ce unii dintre cei care au comentat la postarea paRlamentarului îl acuză că se foloseşe de subiect pentru a face propagandă politică, notează News.ro.

Statuia „Dl Goe”, pictata multicolor în cadrul Artown Now 2026, în Gara Ploiești Sud, Ploiești. Inquam Photos/ Octav Ganea Deschide galeria foto

Statuia personajului Domnul Goe, amplasată la Gara de Sud din Ploieşti, a fost vopsită în culori ale curcubeului, în cadrul proiectului ARTOWN Now, care a ajuns la a cincea ediţie şi care aduce la Ploieşti peste o sută de artişti din ţară şi din străinătate care înfrumuseţează, cu arta lor, blocurile gri, tramvaiele vechi şi zidurile oraşului.

Artistul care a schimbat înfiţişarea statuii Domnului Goe a acoperit cu culorile curcubeului piesa de artă, conceptul provocând nemulţumirea social-democraţilor.

„Ploieştiul nu este terenul de joacă al agendei LGBT! Opriţi pângărirea simbolurilor naţionale cu propagandă curcubeu! Mutilarea ideologică a statuii Domnul Goe de la Gara de Sud este un afront inacceptabil şi o provocare ieftină adusă fiecărui ploieştean! Să mânjeşti un simbol al copilăriei şi al culturii româneşti în culorile mişcării LGBT şi să încerci să le vinzi oamenilor această bătaie de joc drept «artă urbană» este de o obraznicie fără limite”, a scris PSD Ploieşti pe reţelele sociale.

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Social-democraţii transmit că se opun „categoric acestei încercări disperate de a băga pe gâtul comunităţii o agendă woke care nu are nicio legătură cu istoria, credinţa şi valorile Ploieştiului”.

„Domnul Goe este unul dintre personajele emblematice ale operei lui Ion Luca Caragiale. Statuia îl înfăţişa în bine-cunoscutul costum tradiţional de marinar, cu bereta aferentă - elemente identitare fundamentale care au fost acoperite intenţionat cu vopsea curcubeu. Doriţi parade, prozelitism şi propagandă LGBTQ+? Faceţi-le pe banii voştri şi în spaţii private, nu profanând monumentele oraşului, ştergând simbolurile naţionale şi provocând o comunitate majoritar conservatoare!”, a transmis PSD Ploieşti, subliniind că organizaţia solicită oficial curăţarea urgentă a vopselei LGBT şi a etichetelor aplicate pe statuie, precum şi readucerea acesteia la starea sa iniţială.

Editor : Ș.R.