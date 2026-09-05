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Video Scumpiri la pompă: benzina atinge un nou maxim istoric. Ce prețuri sunt afișate la stațiile de alimentare

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pompa de alimentare cu carburant
Foto: GettyImages
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Prețurile carburanților au înregistrat noi scumpiri. După maximul înregistrat cu doar o zi în urmă, un litru de benzină costă în acest moment 9,79 lei. De cealaltă parte, motorina se vinde cu peste 10 lei/litrul în toate stațiile de alimentare.

Cel mai scump litru de benzină standard se vinde în acest moment cu 9,79 lei, fiind vorba de o scumpire de aproape 10 bani față de ziua de ieri. La Petrom, un litru de benzină standard costă 9,73, în timp ce la Mol și Lukoil se vinde cu 9,70 lei, respectiv cu 9,67 lei.

Ultimul vârf al scumpirilor a fost înregistrat vineri, 4 septembrie, când cel mai scump litru de benzină standard se vindea cu 9,70 lei. 

În ceea ce privește motorina standard, aceasta se vinde în toate lanțurile de benzinării cu peste 10 lei. Acum, acciza este redusă cu 25%, un impact de aproximativ 0,85 lei pe litru asupra prețului final.

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Editor : A.M.G.

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