Noul ambasador al SUA la Bucureşti îşi va prezenta marţi scrisorile de acreditare

Darryl Nirenberg
Darryl Nirenberg.

Noul ambasador al Statelor Unite ale Americii la Bucureşti, Darryl Nirenberg, îşi va prezenta marţi scrisorile de acreditare.

Conform programului anunţat de Administraţia Prezidenţială, la ora 14:00, ambasadorul agreat al Statelor Unite ale Americii, Darryl Nirenberg, va fi primit la Palatul Cotroceni de preşedintele Nicuşor Dan, începându-şi astfel mandatul la Bucureşti, relatează Agerpres.

Darryl Nirenberg a fost confirmat în funcţia de ambasador al Statelor Unite ale Americii la Bucureşti la finalul anului trecut.

Pe 19 noiembrie, la audierea sa în Comisia pentru Relaţii Externe a Senatului SUA, Darryl Nirenberg afirma că relaţia cu România nu a fost niciodată mai importantă.

„România este un aliat-cheie în cadrul NATO, situată strategic la Marea Neagră şi având graniţă cu Ucraina. Oferă mari oportunităţi pentru companiile americane şi are potenţialul de a fi un factor decisiv în ceea ce priveşte resursele energetice. Relaţia noastră cu România nu a fost niciodată mai importantă”, spunea acesta.

Tot marţi, şeful statului român îi va primi la Palatul Cotroceni pentru prezentarea scrisorilor de acreditare pe ambasadorul agreat al Republicii Ecuador, Cynthia Marie Mayer Zavala, al Principatului Andorra, Carles Jordana Madero, al Noii Zeelande, Jennifer Jean Troup, al Marelui Ducat al Luxemburgului, Paul Schmit, al Republicii Costa Rica, Eliana Villalobos Cardenas, al Republicii Federale Somalia, Khadija Ossoble Ali, al Republicii Letonia, Raimonds Jansons, al Republicii Democrate Socialistă Sri Lanka, Samantha Priyadarshana Weerasinghe Pathirana, şi al Republicii Moldova, Mihai Mîţu.

Editor : Liviu Cojan

