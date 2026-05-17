„Nu am mai întâmpinat astfel de situaţii”: Ce spune Radu Miruță despre proiectilul găsit în Tulcea

Radu Miruță, ministrul Apărării. Foto: Inquam Photos/ Mălina Norocea

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, a declarat că autoritățile încearcă să stabilească proveniența proiectilului reactiv găsit în localitatea Pardina, județul Tulcea, precizând că există „tot felul de scenarii” analizate de specialiști. El a spus că muniția ar fi putut cădea de pe o dronă sau de pe un avion de vânătoare și a anunțat că va primi luni dimineață un raport complet privind incidentul.

„Ce s-a găsit acolo a fost luat aseară, nu s-a putut merge cu elicopterul din cauza vremii. E un proiectil reactiv, nedirijat. Nu e dirijat de la sol de undeva. Nu am mai întâmpinat astfel de situaţii până acum. Se fac analize, pentru a încerca să identificăm care este sursa acestui proiectil”, a spus ministrul interimar al Apărării, Radu Miruţă, la TVR INFO.

El a precizat că un astfel de proiectil nu poate fi văzut pe radar. „E important de văzut. Sunt tot felul de scenarii, dar n-aş vrea să le comentez până când nu se validează. Poate fi căzut de pe o dronă care căra un astfel de proiectil, poate fi căzut de pe aripa unui avion de vânătoare, dincolo de graniţa României. Haideţi să vedem întâi ce spun specialiştii pentru a nu ne lansa, că sunt intersecţii cu destinaţii foarte diferite. Era ucranean, era rusesc, era rachetă antigrindină, pentru că iniţial, din pozele pe care le-au analizat colegii mei, era o asemănare destul de mare şi cu ceea ce se trage cu rachetele antigrindină. Nu pot, ca Ministrul al Apărării, să vă spun lucruri care nu sunt certe, revin în urma unei analize pe care o să o primesc mâine dimineaţă, un raport concret al acestei situaţii”, a menţionat el.

Ministerul Apărării a anunţat, sâmbătă, că în curtea unei proprietăţi nelocuite din localitatea Pardina, judeţul Tulcea, a fost semnalată existenţa unui proiectil reactiv nedirijat, neexplodat. Verificările tehnice au confirmat prezenţa unei cantităţi de două kilograme de explozibil în corpul proiectilului.

Perimetrul a fost securizat, iar o echipă de specialişti ai Ministerului Apărării Naţionale se deplasează la faţa locului, pentru a evalua situaţia. Ministerul anunţă că proiectilul a fost detonat controlat, la faţa locului, într-un spaţiu special amenajat.

