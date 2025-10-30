La Mihail Kogălniceanu, comuna constănțeană care găzduiește baza militară NATO, vestea plecării militarilor americani a stârnit îngrijorare. Localnicii, obișnuiți cu prezența acestora, privesc spre viitor cu regret și teamă. „Din nefericire, fetele noastre au plecat. Noi nu am reușit să ținem niciun american aici”, a declarat Ancuța Daniela Belu, edilul comunei, care recunoaște că plecarea militarilor reprezintă o pierdere pentru întreaga comunitate.

De când a apărut vestea că plecării militarilor americani de la Mihail Kogălniceanu, întreaga comunitate pare că nu vorbește despre altceva. Oamenii spun că s-au obișnuit cu prezența lor și se tem că plecarea acestora însemna nu doar o pierdere economică, ci și una de siguranță.

„Pentru țară cred că este rău. În primul rând, n-o să mai fim sub umbrela lor, era un mare avantaj”, spune un localnic.

„Era bine pentru apărarea țării”, adaugă un altul, rezumând sentimentul general al comunității.

Comuna Mihail Kogălniceanu s-a transformat mult în ultimii ani. Cu fonduri europene, blocurile au fost izolate termic, se construiesc locuințe noi, iar oamenii sun mulțumiți de cum s-a schimbat locul odată cu venirea militarilor.

Acum însă, vestea plecării soldaților americani a adus tristețe și neliniște. Inclusiv în primărie, unde relația cu militarii străini a fost una apropiată — atât de apropiată, încât în localitate au avut loc chiar și căsătorii mixte, româno-americane.

Edilul comunei, Ancuța Daniela Belu, spune că vestea a fost primită cu o undă de regret și umor amar.

„Din nefericire, fetele noastre au plecat! Noi nu am reușit să ținem niciun american aici. În schimb, ei ne-au luat fetele”, a spus edilul.

Dar dincolo de glume, recunoaște că plecarea americanilor ar fi o lovitură serioasă pentru localitate.

„Categoric, acum e o mică forfotă. Numai expresia ‘pleacă americanii’ dă așa o chestie de a pierde ceva. (…) Cred că toată lumea și-a dorit să ajungă în America sau să vină americanii. Categoric, primul impuls a fost de bine. De Kogălniceanu s-a auzit prin prezența forțelor americane aici. Bucuria noastră este și cu prezența celorlalți, pentru că este vorba de siguranță, iar locuitorii o știu.”

