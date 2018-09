„Nu am semnat scrisoarea Gabrielei Firea”. O cunoscută regizoare a aflat de la prieteni că se află pe lista susținătorilor primarului general

Chris Simion-Mercurian, unul dintre cei mai îndrăgiți tineri regizori de teatru din România, susține că se află în concediu și nu știa nimic de scrisoarea de susținere a primarului Gabriela Firea.

Chris Simion-Mercurian se număra printre zecile de personalități - actori, regizori și directori de teatru sau foști sportivi - care au semnat o scrisoare de susținere a primarului Bucureștiului Gabriela Firea.

Tânăra regizoare a aflat de la prieteni că se află pe lista semnatarilor și a reacționat prima dată pe pagina de Facebook a actorului Marius Manole.

„Am aflat despre nebunia asta de la un prieten - coleg care m-a anunțat că sunt înjurată pe pagina lui Manole. Sunt plecata din țară de 2 săptămâni cu soțul și copiii și sunt zen. De semnat, nu am semnat nimic. Dar dacă insistați voi că am semnat, nu intru în conflict. Doar să îmi arătați și mie semnătura. Cât despre Undercloud… este finanțat de primărie de câțiva ani, de când aveam alt primar. Și când zic finanțat… zic un 25%, cu indulgență. Să clarificăm: nu un primar susține Undercloud, ci primăria din banii publici. Indiferent ce primar avem, m-aș duce cu proiectul. Motivul? Cu banii din bilete și din ceilalți sponsori nu aveam cum să îl facem internațional, aducem trupe din afara și să acoperim cheltuielile. Și dacă tot vreți din casa, la fiecare nouă ediție avem incertitudinea că vom primi sprijin, an de an depunem scrisoare de finanțare către primărie și an de an stăm cu teama ca nu ne va fi acceptat proiectul deși și-a dovedit necesitatea. Unde-s pilele în toată ecuația asta? Nu am făcut niciodată parte dintr-un partid politic!!! Nu sunt fiica niciunui demnitar!!! Numele meu reprezintă mai mult decât Undercloud. Tot ceea ce am reușit până acum, am reușit datorită muncii și credinței mele. Și așa va rămâne până la capăt!”, a scris Chris Simion-Mercurian pe pagina de Facebook a lui Marius Manole.

Chris Simion-Mercurian i-a trimis și un SMS Monicăi Capatos, consiliera culturală a primarului Gabriela Firea, scrie Libertatea.

„Nu am semnat acest mesaj, vă rog să mă scoateți de pe această listă!”, i-a scris Simion Monicăi Capatos.

Numele lui Chris Simion-Mercurian nu mai apare acum pe lista personalităților care o susțin pe Gabriela Firea.

