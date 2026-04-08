„Nu cred că e mort, dar nu e bine deloc”. Tânăr ucrainean găsit pe munte în stare gravă, după ce compatriotul său l-a părăsit

Foto: Salvamont Maramureș

Un tânăr ucrainean de 25 de ani găsit de către salvamontiştii din Maramureş, în urma unei acţiuni extrem de dificile, a fost preluat de un elicopter pentru a fi dus la spital, având în vedere starea gravă în care se afla. Bărbatul, care este diabetic şi insulino-dependent, a fost părăsit pe munte de către compatriotul său, care a plecat să caute ajutor. Acesta le-a spus salvamontiştilor: „Nu cred ca e mort, dar nu e bine deloc”.

„Băiatul de 25 ani a fost găsit în munte la o altă locaţie decât cea în care a fost căutat azi noapte. I-a fost acordat primul ajutor şi coborât pe targă din locul în care a fost găsit până la locul de extracţie cu elicopterul. Din cauza stării grave în care l-am găsit, am solicitat elicopterul. A fost ulterior stabilizat de medicul de pe elicopterul SMURD, preluat şi transportat la Spitalul de Urgenţă din Baia Mare. Este în viaţă”, a spus miercuri şeful Salvamont Maramureş, Dan Benga, citat de News.ro.

Înainte de a-l găsi pe tânărul de 25 de ani, diabetic şi dependent de insulină, salvatorii s-au întâlnit la baza muntelui cu bărbatul de 55 de ani care îl însoţea. Acesta şi-a părăsit compatriotul şi, ignorând recomandările autorităţilor române de a nu părăsi zona în care cei doi fuseseră localizaţi, a continuat singur coborârea.

„A ridicat din umeri şi a spus că nu a ţinut cont de recomandările Salvamont să rămână la coordonate şi au trecut pe versantul alăturat, el coborând să dea încă o dată alarma datorită starii extrem de precare a tânărului de 25 ani. «Nu cred că e mort, dar nu e bine deloc» au fost spusele lui. L-a lăsat în munte sperând să găsească ajutor rapid”, au transmis salvamontiştii.

Salvatorii maramureşeni care au fost în misiune miercuri au mai gasit alti cinci cetăţeni ucraineni pe traseul de coborâre de pe munte, aceştia fiind preluati de Poliţia de Frontieră.

