Situație revoltătoare la Serviciul de Ambulanță Brașov, unde opt din 10 ambulanțieri au fost somați să plătească diferite sume pentru depășirea normei de combustibil. „Nu e normal”, spun revoltați ambulanțierii. De cealaltă parte, managerul susține că la mijloc este o neînțelegere și dă asigurări că șoferii nu vor trebui să vină cu bani de acasă.

Ambulanțierii au primit înștiințări pentru plata în termen de 30 de zile a sumelor care ajung și la câteva sute de lei.

„Noi nu băgăm mâna să furăm benzină. Încălzirea merge nonstop timp de 12 ore, la fel și aerul condiționat vara, pentru că nu poți să lași pacientul în căldură sau în frig. Eu nu am mult, în jur la 30 de lei, dar sunt colegi care au mult”, spune revoltat un ambulanțier.

„Eu am o sumă mică de până în 50 de lei, dar am colegi care au sume mai mari, de peste 800 de lei. Am un coleg care are chiar 920 de lei de plată. Nu este normal!”, se plânge un alt angajat.

„O înștiințare am primit și în urmă cu câțiva ani. Nu mi se pare ceva normal, având în vedere regimul în care mergem”, completează altcineva.

De cealaltă parte, conducerea serviciului de ambulanță spune că angajații nu trebuie să plătească sumele.

„Eu am fost ușor intrigat de felul în care au fost prezentate aceste chestiuni. Nu s-au făcut categoric rețineri de salarii. Fiecare ambulanțier trebuie să știe cum stă cu această împărțire a kilometrilor, a consumului ca, în final, să nu fie evidențiat ca și depășire de consum”, spune Liviu Stelea, managerul interimar al Serviciului Județean de Ambulanță Brașov.

„Din punctul meu de vedere, sunt ilegale. Problema este că în momentul în care, dacă vrei să-ți încetezi contractul de muncă la Serviciul Județean de Ambulanță Brașov, aceste așa-zise depășiri de combustibil se plătesc. Chiar se plătesc, pentru că nu se eliberează foaia de lichidare”, susține, în replică, Georgiana Toflea, președintele sindicatului.

Norma de consum este stabilită de Registrul Auto Român în funcție de cât de uzată este fiecare ambulanță.

reporter: Bianca Venter

operator: Dan Dascălu

Editor : Izabela Zaharia