„Nu fac nimic la întâmplare”. Povestea cazului bogpr, cel care a plătit un milion de dolari pentru campania lui Călin Georgescu

Bogdan Peșchir (bogpr), trimis acum în judecată, după ce a susținut cu aproximativ un milion de dolari campania din mediul online a lui Călin Georgescu, de la alegerile prezidențiale din 2024 (anulate între timp), spunea, în momentul în care campania e în toi, că „nu face nimic la întâmplare”. Procurorii au considerat că argumentele pe care le-a oferit în timpul audierilor nu au justificat efortul financiar pe care Bogdan Peșchir l-a făcut în timpul campaniei electorale, potrivit unor surse judiciare.

Reamintim că, pe parcursul anului 2024, în special în perioada primului tur al alegerilor prezidențiale (anulate între timp), platforma TikTok a fost principalul canal de propagandă pentru Călin Georgescu.

În urma investigațiilor, procurorii au constatat că un rol important în ascensiunea lui Călin Georgescu în mediul online l-a jucat Bogdan Peșchir (@bogpr).

Rolul lui Bogdan Peșchir în susținerea lui Călin Georgescu

El a fost și trimis în judecată pe 9 octombrie pentru 874 de acte materiale de coruperea alegătorilor. Rolul jucat de Bogdan Peșchir, potrivit constatărilor procurorilor în timpul urmării penale, a fost următorul, potrivit surselor judiciare:

A cooptat influenceri cu expunere ridicată pe TikTok și i-a plătit pentru promovarea și susținerea lui Călin Georgescu. Multe dintre plăți au fost făcute în timpul unor conferințe live, unde Bogdan Peșchir ar fi influențat temele abordate și ar fi direcționat alegătorii să îl voteze pe Georgescu.

A oferit „cadouri” către alegătorii care au transmis că votează Călin Georgescu și către alți potențiali votanți. Surse apropiate anchetei arată că unii utilizatori ai platformei au început să creadă că, în cazul în care îl vor vota pe Georgescu, vor primi cadouri de la Bogdan Peșchir.

A oferit direct, prin transfer bancar, sume de bani unor persoane care s-au arătat deschise să îl voteze pe Călin Georgescu și care s-au arătat deschise și să influențeze alte persoane să facă același lucru.

În total, potrivit datelor publicate de Parchetul General, Bogdan Peșchir a dat, între 28 martie 2024 și 31 ianuarie 2025, aproape un milion de dolari, astfel:

Aproximativ 918.000 de dolari sub formă de cadouri, pe TikTok;

Aproximativ 39.000 de dolari prin transferuri de criptomonede;

Banii au ajuns la 265 de alegători.

Surse judiciare au subliniat că, înainte de a demara orice mișcare pentru susținerea lui Călin Georgescu, Bogdan Peșchir s-a informat de pe internet cu privire la ce presupune Legea finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale, dar și ce presupune mita electorală.

Pentru a ajunge acolo, au mai subliniat sursele judiciare pentru Digi24.ro, Bogdan Peșchir a donat în perioada de dinaintea campaniei pentru prezidențialele din 2024, sume importante de bani (aproximativ 1 milion de euro), ceea ce i-a permis să ajungă la un nivel înalt de donator pe platformă.

„Punem președinte nou :)) de caterincă”

Potrivit surselor judiciare, Bogdan Peșchir a luat legătura cu persoanele din spatele contului oficial al lui Călin Georgescu (@calingeorgescu) pe 23 noiembrie 2024, cu mesajul că își dorea, la acel moment, susținerea „mișcării” din spatele lui Călin Georgescu.

Au urmat mai multe schimburi de mesaje pe TikTok, iar ulterior discuția s-a mutat pe canale securizate de comunicare, cum ar fi Signal sau Telegram.

Din alte schimburi de mesaje obținute de procurori, de data asta cu utilizatorul Gabriel AD, reiese implicarea lui Bogdan Peșchir. Redăm o parte dintre mesajele trimise de Bogdan Peșchir, obținute de Digi24.ro:

„aș fi venit dar sunt in calluri si strategii :)) mi-a trb (n.r. trebuit) sa ma bag in politica :))”

„am dormit numa iepureste”, „si cate 3 ore”, „si non stop apeluri si campanie :))”

„haha nush (n.r. Nu știu) eu am stat azi o gramada sa dau like si comments la ce gaseam cu cg”, „am feedul numai cu el”, „sunt pe campanie mode”

Dintr-un alt schimb de mesaje, cu un interlocutor neidentificat, reies aceleași lucruri:

„Mi-am pus toate businessurile pe pauza de 11 zile”, „Pt (n.r. pentru) ca am simtit ca e important”, „ultima sansa pt Ro (n.r. România)”.

El ar fi încercat, mai susțin sursele judiciare citate, să dea de înțeles că ceea ce face pentru susținerea lui Călin Georgescu este legal. Redăm alte mesaje dintr-o conversație cu contactul „Shik”, din 15-19 noiembrie 2024:

„eu nu vreau sa castig / vreau sa castige tara (...) / le-am dat sah mat la tiktok ”

„n-ai vazut nimic inca :)) punem presedinte nou :)) de caterinca”

Într-o altă conversație, cu utilizatorul „Adelina”, Bogdan Peșchir a indicat strategia pe care ar fi folosit-o:

„ideea cu cei de pe tiktok e in primul rand votul minoritatilor si apoi tinerii”

„crede-mă că știu bine ce fac. Am experiență în marketing și în strategie de business de mai mulți ani. Mai mult decât atât, am urmărit de aproape cum s-a derulat campania în SUA. Nu fac nimic la întâmplare. Scopul meu nu e să conving pe toată lumea”

Procurorii au, potrivit surselor judiciare, mai multe astfel de conversații depuse la dosarul prin care Bogdan Peșchir a fost trimis în judecată.

Potrivit anchetatorilor, pentru Bogdan Peșchir TikTok ar fi reprezentat un instrument utilizat în mod sistematic pentru influențarea comportamentului electoral al unui număr semnificativ de persoane.

Platforma i-ar fi permis la rândul ei să atingă un număr foarte mare de persoane, să creeze și să întrețină un anumit mesaj electoral și să direcționeze alegătorii către susținerea candidatului Călin Georgescu.

Procurorii au mai constatat, cercetându-l pe Bogdan Peșchir, că, pe lângă banii livrați prin cadouri pe TikTok, el a și susținut direct, cu criptomonede, influenceri care, la acel moment, îi făceau campanie lui Călin Georgescu.

Este vorba de Virgil-Alexandru Zidaru, cunoscut drept Makaveli (care a primit echivalentul a 21.301 de dolari) și de Marius Alin Borcan (care a primit echivalentul a 17.859 de dolari).

Practic, anchetatorii arată că, pe lângă „cadourile” de pe TikTok trimise unor persoane, Bogdan Peșchir a coagulat și un grup de influenceri cu vizibilitate (cum erau Makaveli, Alin Borcan sau George-Cristofor-Rembo, zis „Pian”), în așa fel încât ideile lui să ajungă la cât mai multe persoane.

Despre Makaveli, procurorii arată că a obținut 30.000 de dolari (prin criptomonede și cadouri pe TikTok) și că s-a remarcat prin implicarea intensă în susținerea lui Călin Georgescu.

Susținerea pentru Georgescu ar fi fost văzută drept o investiție

Surse judiciare au mai subliniat că Bogdan Peșchir, în timpul audierilor, nu a reușit să ofere argumente care să îi facă pe procurori să înțeleagă de ce a făcut un efort financiar pentru a-l susține pe Călin Georgescu.

Anchetatorii au ajuns, însă, la concluzia că susținerea pentru Călin Georgescu ar fi fost văzută de Bogdan Peșchir drept o investiție, fără să existe informații concrete cu privire la ce ar fi putut obține în acest sens.

Deși un contact direct între echipa de campanie a lui Călin Georgescu și Bogdan Peșchir a avut loc în noiembrie 2024, procurorii nu exclud contacte anterioare cu terțe persoane din anturajul fostului candidat.

Reamintim datele existente în raportul Serviciului Român de Informații (SRI) care a fost declasificat în anul 2024:

Bogdan Peșchir a lucrat la firme asociate cu criptomonede, care sunt deținute de Gabriel Prodănescu, cetățean cu dublă cetățenie, emigrat din 1995 în Africa de Sud.

Este vorba de Globaya Fintech SRL și Bitxatm Technology SRL.

Ofițerii de informații arătau că Bogdan Peșchir afișa un nivel de trai care nu corespundea cu activitățile derulate de compania pe care o deținea în Brașov.