„Nu pierdem niciun ban din SAFE”, dă asigurări Miruță. Proiectul pentru transportoarele Piranha nu a fost aprobat: „Preț aproape dublu”

Ministrul interimar al Apărării Naţionale Radu Miruţă a explicat că nu se vor pierde bani din Programul SAFE şi că sâmbătă este termenul pentru finalizarea contractării de achiziţii individuale. Din 11 astfel de proiecte de achiziţii individuale, unul a fost respins, iar altul a trecut la MAI.

„Vă prezint care este situaţia acestui Program SAFE. Avem termen mâine pentru achiziţiile individuale. Am avut 11 proiecte de achiziţii individuale. Un proiect de achiziţii individuale - arma de asalt - s-a mutat în administrarea celor de la Ministerul de Interne cu ceva timp în urmă. Au rămas 10. Din cele 10, unul singur a venit cu un preţ aproape dublu decât valoarea aprobată de Parlamentul României şi nu a putut fi aprobat, este vorba de transportoarele blindate Piranha, pe care până acum câteva luni de zile le luam în înzestrarea Armatei Române cu 4,8 milioane de euro. Din calcule cu inflaţia s-a ajuns la concluzia că un preţ aprobat de Parlament era de 6 milioane de euro, oferta venită a fost de 9,4 şi a fost respinsă”, a declarat vineri seară, Radu Miruţă.

În rest, spune Miruţă, toate celelalte proiecte au fost finalizate.

„În afara acestui proiect (...) vă anunţ că toate proiectele au fost finalizate. Astă seară urmează să semnăm ultimele contracte care au fost imprimate. Aşadar, ceea ce vă povesteam în toată această perioadă: nu acceptăm preţuri mari. Nu pierdem niciun ban din SAFE”, a declarat Miruţă.

Prin Direcţia generală pentru armamente, MApN a semnat, vineri, 29 mai, mai multe contracte in cadrul Programului „Acţiunea pentru securitatea Europei” (SAFE), în condiţiile aprobate de Parlamentul României.

Este vorba despre:

Acordul-cadru pentru furnizarea de către operatorul economic Rheinmetall Automecanica SRL a 298 maşini de luptă a infanteriei şi derivate, în valoare de 3.337 mil. EURO, fără TVA.

Programul de înzestrare are ca obiectiv dotarea Armatei României cu maşini de luptă a infanteriei pe şenile (MLI) şi derivate, necesare îndeplinirii misiunilor specifice de către batalioanele de infanterie grea din Forţele Terestre Române.

Contractul pentru furnizarea de către compania Rheinmetall Italia S.p.A, a produselor anti-dronă „ Sistem artileristic dislocabil de apărare aeriană cu baza la sol cu capabilităţi CRAM şi CUAS SKYNEX”, „ Sistem mobil de apărare antiaeriană cu rază foarte scurtă de acţiune VSR-CUAS SKYRANGER 35” şi „ Sistem de apărare antiaeriană foarte apropiată (CIWS) Millenium”.

Valoarea contractului este 981.950.000 EURO, fără TVA, compania având obligaţia de a furniza 7 sisteme SKYNEX, 2 sisteme SKYRANGER 35 şi 2 sisteme Millenium.

Cele trei proiecte SAFE au ca obiectiv dotarea Armatei României cu sisteme de apărare antiaeriană cu rază foarte scurtă de acţiune pentru apărarea antiaeriană nemijlocită a forţelor, mijloacelor (inclusiv nave) şi a elementelor de infrastructrură din cadrul zonelor de operaţii/responsabilitate.

Contractul pentru furnizarea de către compania NVL B.V.&Co. KG, parte a grupului Rheinmetall AG Germania, a produselor „ Navă de patrulare maritimă” şi „ Vedetă de intervenţie pentru scafandri”, în valoare de 920.000.000 EURO, fără TVA.

Contractul prevede achiziţia a 2 nave de patrulare maritimă şi a 2 vedete de intervenţie pentru scafandri. Obiectivul celor două proiecte SAFE este de a întări capacitatea defensivă a României şi de a contribui la stabilitatea regională şi la securitatea frontierelor maritime ale Uniunii Europene şi NATO.

Contractul pentru furnizarea de către compania Rheinmetall Waffe Munition GmBH a produsului „ Muniţie cal. 35 mm AHEAD”, în valoare de 449.750.000 EURO, fără TVA.

Contractul prevede achiziţia a 401.760 lovituri calibru 35 mm AHEAD. Proiectul SAFE are ca obiectiv asigurarea stocurilor de luptă pentru asigurarea puterii de foc în vederea combaterii ţintelor aeriene, inclusive a dronelor.

„Ministerul Apărării Naţionale, prin Direcţia generală pentru armamente - în calitate de Autoritate contractantă, a semnat aceste contracte de achiziţie în cadrul Instrumentului financiar SAFE , respectând termenul legal prevăzut de Regulamentul SAFE - 30 mai 2026. Finalizarea acestor contracte a presupus parcurgerea unor proceduri complexe şi depăşirea unor dificultăţi de natură procedurală şi comercială, în vederea respectării calendarului stabilit prin Programul SAFE, aspect deosebit de important în actualul context de securitate regională şi în raport cu necesitatea accelerării procesului de modernizare a Armatei României”, a transmis Ministerul Apărării.

Comisia Europeană a semnat acordul SAFE cu România, în 21 mai, prin care ţara noastră va avea acces la 16,68 miliarde de euro pentru apărare şi infrastructură strategică. Contractele au termen limită data de 30 mai.

Editor : Ș.R.