Live TV

„Nu pierdem niciun ban din SAFE”, dă asigurări Miruță. Proiectul pentru transportoarele Piranha nu a fost aprobat: „Preț aproape dublu”

Data actualizării: Data publicării:
blindate armata română
Foto: Inquam Photos/Adriana Neagoe

Ministrul interimar al Apărării Naţionale Radu Miruţă a explicat că nu se vor pierde bani din Programul SAFE şi că sâmbătă este termenul pentru finalizarea contractării de achiziţii individuale. Din 11 astfel de proiecte de achiziţii individuale, unul a fost respins, iar altul a trecut la MAI.

„Vă prezint care este situaţia acestui Program SAFE. Avem termen mâine pentru achiziţiile individuale. Am avut 11 proiecte de achiziţii individuale. Un proiect de achiziţii individuale - arma de asalt - s-a mutat în administrarea celor de la Ministerul de Interne cu ceva timp în urmă. Au rămas 10. Din cele 10, unul singur a venit cu un preţ aproape dublu decât valoarea aprobată de Parlamentul României şi nu a putut fi aprobat, este vorba de transportoarele blindate Piranha, pe care până acum câteva luni de zile le luam în înzestrarea Armatei Române cu 4,8 milioane de euro. Din calcule cu inflaţia s-a ajuns la concluzia că un preţ aprobat de Parlament era de 6 milioane de euro, oferta venită a fost de 9,4 şi a fost respinsă”, a declarat vineri seară, Radu Miruţă.

În rest, spune Miruţă, toate celelalte proiecte au fost finalizate.

„În afara acestui proiect (...) vă anunţ că toate proiectele au fost finalizate. Astă seară urmează să semnăm ultimele contracte care au fost imprimate. Aşadar, ceea ce vă povesteam în toată această perioadă: nu acceptăm preţuri mari. Nu pierdem niciun ban din SAFE”, a declarat Miruţă.

Prin Direcţia generală pentru armamente, MApN a semnat, vineri, 29 mai, mai multe contracte in cadrul Programului Acţiunea pentru securitatea Europei” (SAFE), în condiţiile aprobate de Parlamentul României.

Este vorba despre:

  • Acordul-cadru pentru furnizarea de către operatorul economic Rheinmetall Automecanica SRL a 298 maşini de luptă a infanteriei şi derivate, în valoare de 3.337 mil. EURO, fără TVA.

Programul de înzestrare are ca obiectiv dotarea Armatei României cu maşini de luptă a infanteriei pe şenile (MLI) şi derivate, necesare îndeplinirii misiunilor specifice de către batalioanele de infanterie grea din Forţele Terestre Române.

  • Contractul pentru furnizarea de către compania Rheinmetall Italia S.p.A, a produselor anti-dronă Sistem artileristic dislocabil de apărare aeriană cu baza la sol cu capabilităţi CRAM şi CUAS SKYNEX”, Sistem mobil de apărare antiaeriană cu rază foarte scurtă de acţiune VSR-CUAS SKYRANGER 35” şi Sistem de apărare antiaeriană foarte apropiată (CIWS) Millenium”.

Valoarea contractului este 981.950.000 EURO, fără TVA, compania având obligaţia de a furniza 7 sisteme SKYNEX, 2 sisteme SKYRANGER 35 şi 2 sisteme Millenium.

Cele trei proiecte SAFE au ca obiectiv dotarea Armatei României cu sisteme de apărare antiaeriană cu rază foarte scurtă de acţiune pentru apărarea antiaeriană nemijlocită a forţelor, mijloacelor (inclusiv nave) şi a elementelor de infrastructrură din cadrul zonelor de operaţii/responsabilitate.

  • Contractul pentru furnizarea de către compania NVL B.V.&Co. KG, parte a grupului Rheinmetall AG Germania, a produselor Navă de patrulare maritimă” şi Vedetă de intervenţie pentru scafandri”, în valoare de 920.000.000 EURO, fără TVA.

Contractul prevede achiziţia a 2 nave de patrulare maritimă şi a 2 vedete de intervenţie pentru scafandri. Obiectivul celor două proiecte SAFE este de a întări capacitatea defensivă a României şi de a contribui la stabilitatea regională şi la securitatea frontierelor maritime ale Uniunii Europene şi NATO.

  • Contractul pentru furnizarea de către compania Rheinmetall Waffe Munition GmBH a produsului Muniţie cal. 35 mm AHEAD”, în valoare de 449.750.000 EURO, fără TVA.

Contractul prevede achiziţia a 401.760 lovituri calibru 35 mm AHEAD. Proiectul SAFE are ca obiectiv asigurarea stocurilor de luptă pentru asigurarea puterii de foc în vederea combaterii ţintelor aeriene, inclusive a dronelor.

„Ministerul Apărării Naţionale, prin Direcţia generală pentru armamente - în calitate de Autoritate contractantă, a semnat aceste contracte de achiziţie în cadrul Instrumentului financiar SAFE , respectând termenul legal prevăzut de Regulamentul SAFE - 30 mai 2026. Finalizarea acestor contracte a presupus parcurgerea unor proceduri complexe şi depăşirea unor dificultăţi de natură procedurală şi comercială, în vederea respectării calendarului stabilit prin Programul SAFE, aspect deosebit de important în actualul context de securitate regională şi în raport cu necesitatea accelerării procesului de modernizare a Armatei României”, a transmis Ministerul Apărării.

Comisia Europeană a semnat acordul SAFE cu România, în 21 mai, prin care ţara noastră va avea acces la 16,68 miliarde de euro pentru apărare şi infrastructură strategică. Contractele au termen limită data de 30 mai.

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
sgtgbsrgtbrs
1
Alertă majoră. O dronă rusească a lovit un bloc din Galați: sunt 2 răniți. A fost...
Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova
2
„Nu există probe”: reacția Rusiei după acuzațiile privind drona căzută la Galați. Ce...
profimedia-1019040261
3
Scenariul „foarte realist” care îngrijorează Moscova: arsenalul sovietic al Venezuelei...
drapel nato langa ale aliatilor
4
Prima reacție a NATO după ce o dronă rusească a lovit un bloc cu 10 etaje din Galați
robert fico face declaratii
5
Premierul slovac, Robert Fico, despre prăbușirea dronei pe un bloc de locuințe la Galați...
Primul om care l-a văzut pe Michael Schumacher după accident a rupt tăcerea: ”Ce am văzut m-a șocat. Era incredibil”
Digi Sport
Primul om care l-a văzut pe Michael Schumacher după accident a rupt tăcerea: ”Ce am văzut m-a șocat. Era incredibil”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Politisti si anchetatori la blocul lovit de drona in Galati, 29 mai 2026.
Cum le răspunde Radu Miruță celor care se îndoiesc că drona din Galați era rusească: Îi invităm la DGIA, să caute numărul de serie
radu miruta
Radu Miruță: „Politicienii au creat așteptări nerealiste. Nu avem capabilități de luptă anti-dronă”
GALATI - EXPLOZIE DRONA - 29 MAI 2026
Ilie Bolojan: Să vă gândiți ce înseamnă acțiuni iresponsabile în politică care țin de contestarea legislației privind atacarea dronelor
radu miruta nato
Miruță, despre activarea Articolului 4 al NATO: Am decis în CSAT să cerem echipamente anti-dronă până la livrarea celor contractate
FED VENIRE BLOC NICUSOR DAN 290526 R7_188901
Radu Miruță: România va semna opt proiecte pentru unele dintre cele mai moderne sisteme anti-dronă din lume
Recomandările redacţiei
French President Emmanuel Macron Hosts A Lunch For The commemoration Of The 100th Anniversary Of The End Of The First World War
Washington Post, despre drona rusească prăbușită în Galați: Putin...
pucheanu psd
Reacția primarului PSD al Galațiului la declarația lui Sorin...
Vladimir Lipaev, ambasadorul rus la București
Dronă prăbuşită în Galaţi. Mesajul ironic al Ambasadei Rusiei la...
natanz uzina iran
Țara care s-a oferit să preia stocul de uraniu îmbogățit al...
Ultimele știri
Uniunea Economică Eurasiatică cere un referendum în Armenia privind aderarea la UE. Vladimir Putin, printre susținătorii demersului
Sanda Ţăranu, una dintre figurile emblematice ale televiziunii româneşti, a murit la vârsta de 87 de ani
Precizările lui Emil Boc, după ce frații Tate au spus că vor să cumpere Hotelul Continental. „Restul: poveşti, cancan, nu discutăm”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Imagini rare cu Romina Gingașu și Piero Ferrari. Ce se ascunde în spatele uneia dintre cele mai comentate...
Cancan
Putin, primele DECLARAȚII despre drona căzută pe un bloc din Galați: 'Rusia e pregătită să facă o...' 😲
Fanatik.ro
Posibili adversari în Conference League pentru FCSB. Cum arată traseul european pentru echipa lui Gigi Becali
editiadedimineata.ro
Observatorul European pentru Media Digitală avertizează asupra creșterii dezinformării bazate pe identitate
Fanatik.ro
Fosta iubită a unui celebru fotbalist va fi concurentă la Insula Iubirii. Cum se descrie frumoasa vedetă
Adevărul
Un angajat al primăriei a găsit din întâmplare lingouri de aur de 40.000 de euro în timp ce tundea iarba
Playtech
Orașul-cheie din România pentru securitatea ţării și a NATO. Este considerat „călcâiul lui Ahile”
Digi FM
Lucian Mîndruță, mesaj pentru Nicușor Dan: „Trebuia să fii pe bloc, în Galați, cu bucăți din dronă în mână...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
E scandal în Spania! Atletico Madrid ”așteaptă să anunțe oficial” transferul lui Lamine Yamal
Pro FM
Thalía, declarații dureroase la 15 ani de la moartea mamei sale: „Mi-e foarte dor de tine, încă am instinctul...
Film Now
Pus pe lista neagră la Hollywood pentru că nu a vrut să-și sărute colegele actrițe în filme: “Am pierdut...
Adevarul
La 74 de ani, se trezește la 4 dimineața și merge la serviciu: povestea pensionarei care a uimit un manager...
Newsweek
627 lei în plus la pensie pentru un pensionar. Instanța i-a dat puncte bonus pentru stagiul aferent grupelor
Digi FM
Cine sunt răniții din incidentul cu dronă din Galați: "Starea doamnei e bună, e îngrijorată pentru copil"
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Un fenomen fără precedent se petrece pe Pământ. Oamenii de știință spun că nu s-a mai întâmplat de 3,6...
Digi Animal World
Ce a făcut un câine imediat după ce stăpâna sa a alunecat și a căzut. Gestul patrupedului a emoționat-o: „A...
Film Now
Michael Douglas și Catherine Zeta-Jones, emoțiile unor părinți fericiți. Ce motiv de mândrie le-a dat Carys...
UTV
Theo Rose și Anghel Damian au postat imagini romantice de la Cannes. „Te iubesc, omule!”