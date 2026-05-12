„Nu poţi muta responsabilitatea în curtea unei primării”. Răspunsul lui Bogdan Ivan la „povestea Electrocentrale Craiova”

Bogdan Ivan afirmă, marţi seară, că, în 2023, Ministerul Energiei, condus atunci de PNL, a semnat contractul pentru noua centrală pe gaz de 295 MW de la Craiova, o investiţie de peste 1,52 miliarde lei cu TVA, din care aproape 983 milioane lei cu TVA finanţare nerambursabilă prin PNRR. „Problema a fost că Ministerul Energiei nu a gestionat proiectul la timp şi realist, raportat la termenele foarte scurte din PNRR şi la complexitatea unei investiţii energetice majore”, a declarat fostul ministru al Energiei, în replică la afirmaţiile vicepremierului interimar Oana Gheorghiu pe tema Electrocentrale Craiova. Acesta a adăugat că „nu poţi muta responsabilitatea unei companii de stat în curtea unei primării doar pentru că dă bine într-o declaraţie”.

„Doamna Oana Gheorghiu confundă o postare pe Facebook cu realitatea juridică şi administrativă a Electrocentrale Craiova. În online e uşor să arunci acuzaţii, dar responsabilitatea guvernamentală nu se exercită din postări, iar companiile statului nu funcţionează după impresii aruncate în spaţiul public, ci după documente oficiale, acţionariat, obligaţii legale şi decizii asumate”, a scris, marţi seară, pe Facebook, fostul ministru al Energiei Bogdan Ivan, în replică la postarea vicepremierului interimar Oana Gheorghiu pe tema Electrocentrale Craiova.

Fostul ministru a explicat faptul că Electrocentrale Craiova este o companie a statului român. Statul deţine 77,15% prin Ministerul Energiei. Fondul Proprietatea are 21,55%.

„Primăria Craiova nu face parte din acţionariat. Nu conduce compania. Nu semnează memoranduri. Nu aprobă finanţări. Nu decide asupra certificatelor CO2. Asta nu este o opinie politică. Este structura oficială a companiei şi poate fi verificată de oricine”, a adăugat Ivan.

Potrivit acestuia, în 2023, Ministerul Energiei, condus la acea vreme de PNL, a semnat contractul pentru noua centrală pe gaz de 295 MW de la Craiova: investiţie de peste 1,52 miliarde lei cu TVA, din care aproape 983 milioane lei cu TVA finanţare nerambursabilă prin PNRR, iar capacitatea proiectului respecta logica decarbonizării prevăzută în PNRR: înlocuirea grupurilor existente pe cărbune cu o capacitate similară, mai puţin poluantă, pe gaz.

„Deci problema nu a fost dimensiunea proiectului. Problema a fost că Ministerul Energiei nu a gestionat proiectul la timp şi realist, raportat la termenele foarte scurte din PNRR şi la complexitatea unei investiţii energetice majore. Iar când calendarul devine imposibil, constructorii nu vin să îşi asume riscuri pe care statul nu le-a calibrat corect. Tot Guvernul României trebuia să asigure contribuţia proprie şi cheltuielile neeligibile ale proiectului. Nu Primăria Craiova”, adaugă fostul ministru de la Energie.

Conform lui Ivan, tot Guvernul trebuia să găsească soluţii pentru plata certificatelor CO2 şi pentru menţinerea în funcţiune a uneia dintre capacităţile importante pentru Sistemul Energetic Naţional.

„Pentru că Electrocentrale Craiova nu înseamnă doar apă caldă şi căldură. Produce energie electrică pentru sistemul naţional, iar energia termică este rezultatul cogenerării, mecanism pentru care statul acordă inclusiv bonusuri specifice. Certificatele CO2 sunt obligaţii legale pentru emisiile generate de producţia pe cărbune. Cu alte cuvinte, dacă produci energie pe cărbune, plăteşti pentru emisiile produse. Iar aceşti bani ajung tot la stat, nu la Primăria Craiova”, a mai transmis Bogdan Ivan.

Acesta precizează şi că, în 2024, compania a fost obligată să împrumute aproape un milion de certificate CO2, pentru că nu avea aproximativ 70 de milioane de euro necesare achiziţiei lor. Pentru asta au fost puse garanţie activele companiei la EximBank.

„În 2025, când am preluat portofoliul Energiei, am propus prin memorandum alocarea fondurilor necesare pentru plata certificatelor CO2, pentru reparaţii şi pentru achiziţia cazanelor de apă fierbinte necesare trecerii iernii. Însă un memorandum nu a primit semnătura premierului. Altul nici măcar nu a trecut de etapa de avizare. Acestea sunt faptele”, a adăugat Bogdan Ivan.

Acesta susţine că „poţi avea opinii politice diferite, dar nu poţi muta responsabilitatea unei companii de stat în curtea unei primării doar pentru că dă bine într-o declaraţie publică”.

Vicepremierul interimar Oana Gheorghiu a prezentat marţi „povestea Electrocentrale Craiova - de la oportunitate la dezastru”. Gheorghiu acuză că s-au pierdut 162 de milioane de euro, din cauză că nu s-au făcut licitaţii pentru derularea proiectului şi, sub conducerea unei directoare numită politic, compania s-a prăbuşit financiar, a ajuns în insolvenţă, iar oamenii au rămas în frig iarna trecută.

