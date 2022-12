Numărul străinilor care vizitează România s-a prăbușit. A ajuns la nivelul din 2020 când erau restricții din cauza pandemiei.

Numărul străinilor care vizitează România s-a prăbușit: de la peste 2 milioane și jumătate în 2019, la doar 500 de mii în primele zece luni ale acestui an. Iar interesul pentru o vacanță sau o călătorie de afaceri în România este extrem de redus.

Datele Institutului Național de statistică arată că apetitul străinilor de a ne vizita țara este același ca în 2020. An în care turismul mondial s-a prăbușit din cauza restricțiilor impuse de pandemie. Dacă în 2020, în țara noastră au intrat doar 450 de mii de turiști străini, în 2022 nu ne putem lăuda cu cifre mai mari, deși toate restricțiile au fost ridicate. Doar 530 de mii au fost curioși să ne viziteze țara.

Ioana Mihalca, jurnalist Digi24: În anul 2019, numărul turiștilor străini care au vizitat țara noastră era de 2,6 milioane. În primele 10 luni ale anului 2022, numărul lor era de doar 500.000.

Iar proprietarii pensiunilor și hotelurilor din țară simt din plin această scădere dramatică a numărului de turiști. În Maramureș, zonă cu importanță istorică, an de an veneau sute de mii de turiști străini, dornici să ne descopere obiceiurile. Nu și în acest an.

Liliana Topan, proprietar pensiune: Aveam foarte multe grupuri care făceau circuite turistice, nu numai în Maramureș, ci circuit pe întreaga țara, cu oprire și în Maramures. Erau grupuri din Italia, Franța, Germania, Spania. Pandemia în mod cert că a oprit acest lucru, și s-a redus numărul în totalitate, ca să zic așa, am sperat ca post-pandemie să își revină. Însă, din păcate, turiștii străini nu au revenit. Totuși, fiind în nordul țării, undeva aproape de granița cu războiul, mă gândesc că ar fi și acesta unul dintre motive.

Oana Poenar, administrator hotel: Veneau foarte mulți turiști englezi, dar am observat că ei anul ăsta s-au reîntors, dar într-o mai mică măsură ca până acum. Noi avem anumite grupuri din Ungaria cu care colaboram și care, într-adevăr, pe perioada pandemiei nu au reușit să intre în țară din cauza restricțiilor care erau. Ei revin aici, dar în ceea ce privește turiști noi, nu am observat sa crească numărul lor.

Datele Institutului Național de Statistică ne mai arată că mai bine de jumătate dintre turiștii străini care au ajuns în România în acest an au venit în interes de serviciu și nu pentru a ne vizita țara.

Reporter: Ioana Mihalca / Operator: Sebastian Codrean

Editor : Liviu Cojan