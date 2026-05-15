Numele fostului şef de la ANPC Horia Constantinescu, în dosarul de corupţie al procurorilor de la Constanţa

Horia Constantinescu, fost președinte ANPC. Foto: Captură video

Numele lui Horia Constantinescu, fost şef al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC), apare în dosarul de corupţie în care au fost arestaţi procurorii Gigi Ştefan şi Teodor Niţă de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanţa.

Horia Constantinescu a condus ANPC în perioada 2019 - 2024, pentru ca apoi să fie numit la şefia Comisariatului Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor (CJPC) Constanţa, relatează Agerpres.

În iunie 2025, şeful de atunci al ANPC, Cristian Popescu Piedone, a decis să-l mute temporar pe Horia Constantinescu de la CJPC Constanţa la structura similară din Ialomiţa, situaţie catalogată la acea vreme de Horia Constantinescu drept „o acţiune coordonată de intimidare şi reducere la tăcere”.

Ulterior, Horia Constantinescu a atacat în instanţă decizia de mutare, având câştig de cauză.

Informaţii despre demersurile în justiţie făcute de Horia Constantinescu, inclusiv o plângere penală cu privire la mutarea sa în Ialomiţa, apar în referatul întocmit de Parchetul General cu privire la faptele de corupţie în care au fost implicaţi procurorii Gigi Ştefan şi Teodor Niţă.

În referat se menţionează la un moment dat numele lui Alexandru Petru Lisievici Brezeanu, unul dintre avocaţii care aveau rolul de a negocia modalitatea în care cei doi procurori primeau foloase materiale necuvenite pentru a emite anumite soluţii în dosare penale.

Din documentul Parchetului General reiese că Horia Constantinescu ar fi cerut ajutorul procurorului Gigi Ştefan, prin intermediul avocatului Lisievici, întâlnirea dintre procuror şi avocat fiind înregistrată audio-video.

„La data de 15 aprilie 2026, în intervalul orar 08:46 -09:02, ca urmare a solicitării lui Horia Constantinescu (preşedintele Comisariatului Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Constanţa) de a urgenta activităţile de urmărire penală într-un dosar care avea ca obiect mutarea sa la OPC Ialomiţa, procurorul îi promite acestuia că îl va primi pe avocatul său Lisievici şi că îl va trimite la procuroarea de caz, Camelia Contoros, pe care o descrie drept 'serioasă, dar înceată', menţionând că va discuta cu aceasta. Ulterior, în data de 16 aprilie 2026, avocatul Lisievici se prezintă la birou, iar procurorul îşi îndeplineşte promisiunea făcută lui Horia Constantinescu, precizând chiar că a vorbit cu procuroarea 'să urgenteze puţin', (proces-verbal de redare a înregistrării ambientale audio-video întocmit la data de 08 mai 2026 de către organele de cercetare penale delegate)”, se arată în referat.

