Nunțiul apostolic: Papa Francisc e fericit să cunoască mulți români, vrea să cunoască personal România

Nunțiul apostolic de la București a vorbit, într-un interviu exclusiv pentru Digi24, despre vizita pe care Papa Francisc o va face în România la sfârşitul lunii mai. „Papa Francisc este fericit pentru că el cunoaște mulți români. Nu este dificil să cunoști români în afara României, iar ei vorbesc din inimă despre frumusețea țării și despre bunătatea oamenilor din țară. Așa că vrea să cunoască personal această țară”, a spus Miguel Maury Buenda.

Cristina Cileacu: Excelență, înregistrăm acest interviu la câteva minute după ce Președinția României a publicat anunțul oficial despre vizita Sanctității Sale, Papa Francisc, în România. Ce puteți să ne spuneți despre această vizită?

Miguel Maury Buenda: Cred că este o vizită așteptată de foarte mulți români și au fost multe știri despre acest lucru înainte, dar acesta este momentul în care ne putem bucura că Papa Francisc a acceptat invitația care i-a fost trimisă în mod repetat de președintele României și de către autorități, de biserica locală. El este foarte fericit, știu acest lucru personal, pentru că am discutat cu el despre vizita pe care o va face în România, în diferite părți ale țării. Personal este fericit pentru că el cunoaște mulți români. Nu este dificil să cunoști români în afara României, iar ei vorbesc din inimă despre frumusețea țării și despre bunătatea oamenilor din țară. Așa că vrea să cunoască personal această țară. Dar, bineînțeles, are și o misiune religioasă înainte de toate. Este urmașul Apostolului Petru și garantul unității Bisericii Universale, dar în același timp, el este un simbol al valorilor morale pentru toți oamenii care nu sunt creștini sau chiar sunt necredincioși. Știu că vrea să trimită un mesaj în perioada în care România deține președinția Consiliului UE, pentru că mesajul Papei, binecuvântarea sa este îndemnul la unire, unirea între români, între europeni, între oameni.

Cristina Cileacu: Mi-ați arătat că vizita are și un logo și vă întreb care este mesajul pe care ni-l transmite.

Miguel Maury Buenda: La fiecare vizită a Papei, biserica catolică locală pregătește un logo, care se pune în toate parohiile ca să se anunțe vizita. Au ales acest mesaj „să mergem împreună” și imaginea Fecioarei, pentru că Papa Ioan Paul al II-lea a denumit România „Grădina Maicii Domnului”, iar devotamentul pentru Fecioară este o emoție care împlinește toți creștinii din România.

Ce va vizita Papa Francisc în România

Cristina Cileacu: Vizita Sfântului Părinte în România se face la 20 de ani după prima vizită pe care Papa Ioan Paul al II-lea a făcut-o în 1999. Prima vizită a unui Papă în România a fost doar în București, dar de data aceasta, Sanctitatea Sa va merge și în alte locuri din România. Ce puteți să ne spuneți despre programul vizitei?

Miguel Maury Buenda: Programul va fi anunțat în detaliu cu o lună și jumătate înainte de vizită. Iar în zilele de dinainte de vizita Papei se va anunța public pe unde va trece Papa astfel încât oamenii să poată merge să-l vadă de aproape și să poată primi direct binecuvântarea sa. Totul va fi bine organizat astfel încât oamenii să știe că el vine pe această stradă, la această oră astfel încât oamenii să poată ajunge acolo, asta pentru București. Apoi, revine în capitală, știu că se va întâlni cu autoritățile religioase și cele civile, de stat, va avea o întâlnire cu comunitatea catolică la Catedrala Sfântul Iosif, va trece încet, la bordul papamobilului, astfel încât fiecare să-l poată saluta și să își amintească ochii Papei care îi priveau. Dar nu se va opri doar la București, va merge și la Iași și acolo va întâlni comunitatea evreiască, pentru că Iași este capitala europeană a evreilor în această perioadă și se va întâlni cu famiile, apoi merge la Blaj, centrul bisericii greco-catolice, apoi merge și la Șumuleu Ciuc, unde este o statuie foarte veche a Fecioarei Maria. Va avea și o întâlnire cu Patriarhul la Catedrala Mântuirii Neamului, dar, așa cum am spus, programul va fi anunțat cu o lună și jumătate înainte de vizită.

Cristina Cileacu: Papa pe care îl avem acum are un mesaj foarte puternic, pe care îl transmite și îl arată de câte ori are timp. El promovează umanitatea. Credeți că oamenii lumii de astăzi mai au răbdare să se comporte cu bunătate?

Miguel Maury Buenda: El crede că acesta este cu adevărat un mesaj adânc și pot spune că are o alegere preferențială pentru cei săraci. Acolo unde sunt oameni asupriți, săraci, discriminați, el are întotdeauna un cuvânt puternic de spus. El însuși este copilul unui cuplu care a fost nevoit să emigreze din Italia, în Argentina. Așa că știe ce înseamnă acest lucru. Chiar și Familia Sfântă a fost nevoită să meargă în Egipt. Vedem că are o încărcătură foarte umană în toate mesajele sale și cred că și aici, când va veni în România, va avea ceva special pentru acești oameni.

Cristina Cileacu: Reprezentați Vaticanul la București și bineînțeles, ca ambasador, ca diplomat, trimiteți acasă rapoarte despre România și români. Ce scrieți, cum ne descrieți, atunci când vă trimiteți rapoartele acasă?

Miguel Maury Buenda: Permite-mi să-ți răspund cu vorbele pe care Papa Pius al XII-lea i le-a spus unui nunțiu (n.r. ambasador). „Voi sunteți ochii mei, sunteți urechile mele, dar sunteți gura mea doar când vă spun eu să fiți.” Noi trebuie să fim fotografi foarte buni, așa cum aveți voi camere. Misiunea mea este să-i spun Papei cum sunt lucrurile și să le îmbrac într-o formă creștinească. Dar, doar să fiu un fotograf, să spun care este situația, care sunt realizările, dar sunt problemele, aceasta este misiunea unui diplomat.

Etichete:

,

,