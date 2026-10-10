O adolescentă de 15 ani din București este căutată de polițiști la nivel național, după ce a plecat de la o adresă din Sectorul 4, acum două zile, și nu s-a mai întors acasă. Locuitorii din București au fost alertați sâmbătă seară, printr-un mesaj RO-Alert, cu privire la dispariția acesteia.

Poliția Capitalei a fost sesizată cu privire la dispariția unei minore, care a plecat, în cursul zilei de 8 octombrie 2026, de la o adresă din Sectorul 4 și nu a mai revenit la domiciliu până în prezent.

Minora dispărută se numește Daria Maria Buzică și are 15 ani.

Aceasta are o înălțime de 1,62 metri, o greutate de 62 de kilograme, părul lung și închis la culoare, ochii căprui și fața rotundă. Ca semn particular, are o aluniță lângă ochiul drept.

La data dispariției, fata purta o cămașă bleu și blugi albaștri.

Polițiștii au demarat procedurile de depistare a minorei, aceasta fiind dată în urmărire la nivel național.

Persoanele care au văzut-o sau pot oferi informații sunt rugate să anunțe Poliția Capitalei, apelând numărul unic de urgență 112.

Editor : C.S.