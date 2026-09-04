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Video O adolescentă din Gorj a murit imediat după ce a ajuns la spital. Ea ar fi fost tratată acasă pentru pneumonie

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hol de la spital
Foto cu caracter ilustrativ: Getty Images
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O adolescentă din Gorj a murit la scurt timp după ce a ajuns la spital, după ce ar fi fost tratată acasă cu antibiotic pentru pneumonie. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru a stabili în ce condiții s-a produs decesul.

Adolescenta a ajuns la Spitalul din Novaci joi seara, puțin după ora 21:30. Reprezentanții unității medicale spun că, imediat după ce a fost adusă la spital, aceasta a intrat în stop cardiorespirator. Medicii au încercat să o resusciteze timp de aproximativ două ore și jumătate, însă fără rezultat.

La spital a fost chemat și un echipaj cu medic din cadrul Serviciului de Ambulanță Județean Gorj, în încercarea de a-i salva viața adolescentei. Starea acesteia era foarte gravă la momentul în care a fost adusă la unitatea medicală.

Potrivit reprezentanților spitalului, adolescenta avea o branulă la mână, prin intermediul căreia ar fi primit acasă tratament cu antibiotic. Mama și sora acesteia aveau, de asemenea, branule montate, semn că și ele ar fi urmat un tratament cu antibiotic.

Medicii atrag atenția că astfel de tratamente nu trebuie administrate la domiciliu fără recomandare medicală și că antibioticele nu pot fi administrate fără o testare prealabilă.

Necropsia va stabili cu exactitate cauza decesului adolescentei.

Editor : C.S.

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