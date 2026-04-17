O ambasadoare aflată la Tulcea a văzut de la hotel exploziile din Ucraina: „Am înţeles ce înseamnă un război atât de aproape”

Ambasadoarea Regatului Ţărilor de Jos în România, Willemijin van Haaften, a spus vineri că în noaptea trecută a văzut din camera hotelului în care a fost cazată la Tulcea exploziile atacului rusesc din Ucraina, de la graniţa cu România.

Diplomata s-a întâlnit zilele acestea cu autorităţi tulcene, a vizitat satul Mila 23 din Delta Dunării, Casa Avramide din oraşul Tulcea şi a discutat cu reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Delta, scopul declarat al vizitei fiind acela de a afla cum reuşesc comunităţile locale tulcene să trăiască în imediata apropiere a războiului din Ucraina.

„Azi-noapte, m-a trezit mesajul RO-ALERT şi am putut vedea chiar de la fereastra camerei mele din hotel exploziile din Ucraina. În ultimele două zile, în timpul discuţiilor purtate în Tulcea, am înţeles mai bine ce înseamnă un război atât de aproape, dar te afectează personal, când îl vezi atât de aproape şi dacă te gândeşti la ce se întâmplă în partea cealaltă (a Dunării, n.red.)”, a declarat, pentru Agerpres, ambasadoarea Willemijin van Haaften.

Referindu-se la colaborarea româno-olandeză în cadrul NATO, diplomata a subliniat importanţa exerciţiilor militare comune.

„Colaborarea în cadrul NATO este un bun exemplu de cooperare între cele două state. Ambele state sunt membre NATO, ambele state preţuiesc această calitate, de membru NATO, este foarte importantă, deci contribuim la întărirea flancului de est al NATO. În Olanda, spunem mereu că suntem toţi în flancul estic. În contextul actual, este foarte important să colaborăm şi să întărim totul, iar în România facem asta prin diferite proiecte, avem Centrul de instruire F16 la Feteşti, avem trupe olandeze la Cincu, Câmpia Turzii, participăm la exerciţii militare în cadrul NATO, ca de exemplu Sea Shield, dar mai sunt şi altele. Deci, revin, suntem mai puternici împreună, decât singuri", a mai spus ambasadoarea.

Willemijin van Haaften a amintit că situaţia internaţională afectează direct viaţa tuturor persoanelor prin creşterea preţurilor la energie, prin limitarea unor activităţi economice, ca de exemplu turismul, dar şi-a exprimat încrederea în politicile europene.

„Trebuie să spun că sunt un mare fan al Uniunii Europene, fiindcă oferă un cadru bun pentru ne ajuta reciproc. Ştiu că există diferite păreri despre lucruri pe care UE nu le face foarte bine, sunt de acord cu multe dintre ele, dar cred în acelaşi timp că este cel mai bun lucru pe care-l avem. UE dă tuturor statelor membre un foarte bun cadru pentru a coopera, pentru a învăţa unii de la alţii, Uniunea dă cele mai facile moduri de a face schimb de experienţe şi de cunoştinţe şi cred că acesta este cel mai important lucru pe care în face Uniunea Europeană şi trebuie să continue să-l facă”, a mai spus Van Haaften.

Federaţia Rusă a lansat, în noaptea de joi spre vineri, un nou atac aerian în Ucraina, la graniţa cu România, iar o dronă a pătruns în spaţiul aerian românesc, a informat Ministerul Apărării Naţionale.

Potrivit MApN, atacul a vizat obiective civile şi de infrastructură din Ucraina, în proximitatea frontierei, în zona de nord a braţului Chilia.

Centrul Naţional Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă în vederea instituirii măsurilor de alertare a populaţiei din nordul judeţului Tulcea, fiind transmis, la ora 00:43, un mesaj RO-ALERT.

Sistemele de apărare antiaeriană au monitorizat două ţinte aeriene care au evoluat în zona de frontieră. Una dintre ţinte a pătruns în spaţiul aerian al României, contactul radar cu aceasta pierzându-se la 16 km sud-est de Chilia Veche, deasupra unei zone nelocuite, a precizat MApN.

Alerta aeriană a încetat la ora 02:48.

