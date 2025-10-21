O ambulanță din Bistrița-Năsăud, filmată cu portiera din spate deschisă în mers. Reacția SAJ

O ambulanță din cadrul SAJ Bistrița-Năsăud a fost surprinsă în trafic cu portiera din spate deschisă, în timp ce se deplasa către un caz medical. Imaginile, filmate de un participant la trafic, au fost publicate pe internet și au ajuns ulterior și la reprezentanții instituției, care au demarat verificări pentru a stabili ce s-a întâmplat.

Potrivit informațiilor oficiale, în momentul incidentului, în ambulanță nu se afla niciun pacient, iar autospeciala se îndrepta către o solicitare în localitatea Ciceu-Giurgești, din județul Bistrița-Năsăud.

Reprezentanții SAJ au precizat că portiera s-a deschis în mers, cel mai probabil din cauza unei denivelări din carosabil, iar echipajul a remediat imediat problema. Totodată, vor fi verificate sistemul de închidere și starea tehnică a autospecialei, aflate în dotare din anul 2013 și care are peste 700.000 de kilometri parcurși.

