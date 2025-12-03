Live TV

tismana
Sursa foto: facebook.com/miruta.ro
„Stocul de cărbune ajunge pentru doar patru zile" „Avem rezerve. Nu se ia în considerare oprirea centralei de la Rovinari"

Un incident tehnic grav produs duminică, 30 noiembrie, în Cariera Tismana 2, care a scos din funcțiune utilajele esențiale pentru alimentarea Termocentralei Rovinari, pune presiune pe întregul sistem energetic local. În timp ce stocurile de cărbune ale centralei ajung pentru doar câteva zile, Ministerul Energiei dă asigurări că situația este sub control. Secretarul de stat Pavel Nițulescu a confirmat pentru Digi24.ro avariile din carieră, dar susține că „nu se ia în calcul oprirea termocentralei”, iar România dispune de rezerve și soluții pentru a evita un blocaj energetic, chiar și în scenarii neprevăzute.

Potrivit informării oficiale a Complexului Energetic Oltenia, precipitațiile abundente din ultimele zile au generat o instabilitate a taluzului lateral în sectorul Tismana, ceea ce a afectat direct transportorul T6. Acesta deservește excavatoarele 1400-06 și 1400-07, însă utilajul 1400-07 nu era programat tehnologic pentru luna decembrie.

Alunecarea de teren a dislocat material și a destabilizat elementele de traseu, fapt care a scos din funcțiune transportorul T6 și a pus excavatorul 1400-06 în imposibilitatea de a funcționa normal.

După oprirea excavatorului 1400-06, activitatea de producție s-a bazat exclusiv pe excavatorul 1400-05, singurul utilaj încă funcțional în carieră.

Potrivit presei locale, în dimineața de miercuri, 3 decembrie, și acesta a suferit o avarie importantă: un tambur de bandă la transportorul T11 s-a rupt, scoțând utilajul din funcțiune pe durata schimbului întâi.

„Stocul de cărbune ajunge pentru doar patru zile

În prezent, în depozitele Termocentralei Rovinari se află aproximativ 35.000 de tone de cărbune, cantitate care acoperă doar circa patru zile de funcționare în condițiile actuale, potrivit presei locale. 

Centrala operează deja la capacitate minimă, cu un singur grup energetic în funcțiune.

Dacă producția din carieră nu este reluată urgent, există riscul diminuării sau chiar opririi grupului activ din lipsă de combustibil.

Complexul Energetic Oltenia a transmis că au fost luate măsuri pentru înlăturarea elementelor de traseu afectate și evacuarea materialului dislocat.

Transportorul T6 se află în staționare tehnologică până la 15 decembrie 2025, dată la care excavatorul 1400-06 este programat să înceapă exploatarea în stratul de cărbune.

„Până atunci, utilajul funcționează în steril, prin depunere directă cu puntea de haldare și Abzeterul 06, pentru pregătirea stratului de lignit”, se arată în informarea trimisă.

„Avem rezerve. Nu se ia în considerare oprirea centralei de la Rovinari”

Secretarul de stat Pavel Nițulescu din Ministerul Energiei a confirmat miercuri, 3 decembrie, pentru Digi24.ro că avaria este reală și serioasă, însă susține că situația rămâne sub control. „Stocul de cărbune este, într-adevăr, aproximativ 36.000 de tone, 35.000 de tone, ceea ce asigură o necesitate de șase zile de funcționare în această perioadă. Bineînțeles că acest excavator va fi remediat. Avem și rezerve, există rezerve de asigurare a alimentării cu lignit”, a explicat acesta.

Secretarul de stat a menționat că nu se ia în calcul oprirea centralei de la Rovinari.

Acesta a transmis, totodată, că nu există posibilitatea unui scenariu de blackout în România, precum cel din Spania. Ministerul Energiei a desfășurat recent un exercițiu privind restaurarea Sistemului Energetic Național în situații extreme, concluzionând că România este pregătită pentru „orice fel de strategie privind alimentarea cu energie electrică”.

