O bucată de piatră dintr-una dintre băncile de lângă Poarta Sărutului de la Târgu Jiu s-a desprins. Poliția face anchetă

Poliţia face verificări după ce dintr-una din băncile de piatră din Ansamblul Brâncuşi de la Târgu Jiu s-a desprins o bucată. Banca se află în apropiere de Poarta Sărutului.

Potrivit mai multor postări în mediul oblline, s-a desprins un colţ dintr-una dintre băncile de piatră din Ansamblul Brâncuşi de la Târgu Jiu.

„La data de 23 februarie 2026, în urma unor apariţii în mediul online, privind dislocarea unei bucăţi din banca de piatră, parte a Ansamblului Monumental «Calea Eroilor» din Târgu Jiu, obiectiv aflat în Patrimoniul UNESCO, poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale Gorj s-au sesizat din oficiu cu privire la săvârşirea infracţiunii de distrugere. În continuare, poliţiştii efectuează cercetări în vederea stabilirii cu exactitate a tuturor cauzelor şi circumstanţelor producerii degradării monumentului, fiind luate în considerare inclusiv condiţiile meteorologice nefavorabile”, a transmis, luni seară, Poliţia Gorj, potrivit News.ro.

Sursa citată a precizat că fragmentele desprinse din monument au fost recuperate de reprezentanţii Centrului de Cercetare, Documentare şi Promovare „Constantin Brâncuşi”, în vederea recondiţionării şi restaurării lucrării.

Patrimoniu UNESCO

În 2024, Ansamblul Monumental de la Târgu Jiu a intrat în lista UNESCO a Patrimoniului Mondial al Umanităţii.

Ansamblul Monumental ridicat la Târgu Jiu între anii 1937-1938 de către Constantin Brâncuşi (1876-1957) a fost inaugurat la 27 octombrie 1938 şi este singura creaţie de for public a marelui sculptor.

Ansamblul se întinde pe o axă de la vest la est care traversează oraşul, pornind de la malul Jiului, din Parcul Central, unde se află lucrările din piatră – Masa Tăcerii, Aleea Scaunelor şi Poarta Sărutului –, continuând cu Calea Eroilor, unde se găseşte Biserica Sfinţii Apostoli şi culminând cu Coloana fără Sfârşit, din fontă alămită şi oţel, înălţată în mijlocul unui parc, pe un promontoriu.

Ansamblul a fost comandat de Liga Naţională a Femeilor Gorjene, prezidată de Arethia Tătărescu, soţia prim-ministrului României, Gheorghe Tătărescu, şi donat oraşului.

Editor : B.P.