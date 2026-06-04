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Video O chinezoaică a făcut praf mai multe mașini într-o parcare de lângă București: 12 mașini au fost avariate

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masina politie
Foto: Captură Digi24

Un grav accident în care au fost implicate 12 mașini a avut loc în urmă cu puțin timp, lângă București. O șoferiță a pierdut controlul volanului într-o parcare.

Este vorba despre o șoferiță din China, de 52 de ani, transmite corespondentul Digi24, Teodora Chuiș. Femeia a fost testată pentru alcool și droguri, cu aparatele Poliției române, rezultatele fiind negative.

Conform martorilor, șoferița a pierdut controlul volanului după ce nu ar fi adaptat viteza, însă cauza exactă a accidentului o să fie stabilită de Poliție.

Șoferița a avariat în total 12 mașini, iar în urma accidentului au fost rănite ușor două persoane.

Norocul a fost că totul s-a întâmplat într-o parcare a unui complex comercial de lângă Capitală, iar mașinile erau parcate, astfel că mulți dintre șoferii autovehiculelor nu se aflau la acestea.

Poliția a deschis acum un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă, iar șoferița urmează să fie audiată pentru că polițiștii vor să înțeleagă ce s-a întâmplat mai exact.

 

Editor : Sebastian Eduard

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