Un grav accident în care au fost implicate 12 mașini a avut loc în urmă cu puțin timp, lângă București. O șoferiță a pierdut controlul volanului într-o parcare.

Este vorba despre o șoferiță din China, de 52 de ani, transmite corespondentul Digi24, Teodora Chuiș. Femeia a fost testată pentru alcool și droguri, cu aparatele Poliției române, rezultatele fiind negative.

Conform martorilor, șoferița a pierdut controlul volanului după ce nu ar fi adaptat viteza, însă cauza exactă a accidentului o să fie stabilită de Poliție.

Șoferița a avariat în total 12 mașini, iar în urma accidentului au fost rănite ușor două persoane.

Norocul a fost că totul s-a întâmplat într-o parcare a unui complex comercial de lângă Capitală, iar mașinile erau parcate, astfel că mulți dintre șoferii autovehiculelor nu se aflau la acestea.

Poliția a deschis acum un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă, iar șoferița urmează să fie audiată pentru că polițiștii vor să înțeleagă ce s-a întâmplat mai exact.

Editor : Sebastian Eduard