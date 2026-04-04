Cisterna cu 30 de tone de GPL, răsturnată pe DN 1D: Operaţiunea de transvazare s-a încheiat, oamenii evacuați s-au întors la acasă

Echipajele de pompieri acționează pentru asigurarea măsurilor de prevenire a incendiilor şi pentru înlăturarea oricărui pericol.

O cisternă încărcată cu 30 de tone de gaz petrolier lichefiat (GPL) s-a răsturnat, sâmbătă seară, pe drumul naţional 1 D, în judeţul Prahova. Nu au fost scurgeri de combustibil. Preventiv, autorităţile au decis evacuarea populaţiei pe o rază de aproximativ 1.000 de metri. 90 de persoane au fost evacuate din locuinţe situate în apropierea locului în care cisterna s-a răsturnat. O cisternă goală a fost adusă la fața locului, pentru operațiunea de transvazare. De asemenea, a fost adusă şi o macara pentru a repune pe roţi cisterna implicată în accident. Transvazarea s-a încheiat duminică dimineaţă, iar cisterna a fost repusă pe roţi.

ACTUALIZARE duminică, 08:45 Operaţiunea de transvazare a gazului din cisterna care s-a răsturnat, sâmbătă seară, pe DN 1D s-a încheiat, a anunţat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Prahova.

„Operaţiunea de transvazare a fost finalizată. De asemenea, cisterna a fost repusă pe roţi şi readusă pe partea carosabilă. Acest proces a fost unul dificil şi s-a impus efectuarea sa cu maximă prudenţă", a precizat sursa citată.

Un număr de 90 de persoane au fost evacuate pe o rază de o mie de metri după ce cisterna încărcată cu aproximativ 30.000 de litri de GPL s-a răsturnat.

Din primele cercetări, poliţiştii au stabilit că un bărbat de 37 de ani ar fi condus un ansamblu de vehicule format din autoutilitară şi semiremorcă pe DN 1D, din direcţia Ploieşti către Urziceni, iar, în zona kilometrului 22+900 m, ar fi pierdut controlul asupra direcţiei de deplasare şi ar fi intrat în coliziune cu un stâlp din beton, amplasat pe partea dreaptă a spaţiului verde.

ACTUALIZARE 22:51 - O altă autocisternă a ajuns, sâmbătă seară, pe DN 1D în zona în care o cisternă încărcată cu aproximativ 30.000 de litri de GPL s-a răsturnat, aceasta urmând să fie folosită pentru transvazarea încărcăturii.

„Firma transportatoare a trimis la locul evenimentului o altă autocisternă pentru realizarea operaţiunii de transvazare. Aceasta a sosit la faţa locului şi se vor efectua demersuri pentru realizarea acestui proces în condiţii de siguranţă”, a transmis Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Prahova.

ACTUALIZARE 22:20 - „Cisterna este răsturnată pe o parte. Până acum n-au fost semnalate scurgeri. Au fost mobilizate forţe, inclusiv o maşină cu roboţi de la Bucureşti şi un echipaj specializat pe măsurători şi pe problemele de substanţe periculoase, chimic-biologic şi radionuclear, CBRN, care este acolo pentru a asigura măsurătorile, să fim siguri că nu este o problemă”, a declarat şeful DSU, secretarul de stat Raed Arafat, la Antena 3, potrivit News.ro.

La acest moment, situaţia este cu un risc minor de explozie, dar bineînţeles că în timpul transvazării va exista un risc. Echipele sunt pregătite, roboţii au fost trimişi acolo pentru asigurarea zonei, în cazul în care va fi nevoie de ceva. Am fost în legătură şi cu prefectul şi cu primul adjunctul Inspectoratului din Prahova, fiind la comandă. Se tratează toată situaţia asta cu precauţie şi, bineînţeles, preventiv. Evacuarea se face preventiv, s-a dat un mesaj RO-Alert în zonă pentru acest lucru şi se lucrează la nivelul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă în colaborare şi cu colegii de la Poliţie şi de la Jandarmerie”, a menţionat Raed Arafat. 

Știrea inițială:

Evenimentul rutier a avut loc sâmbătă seară, pe DN1D, în localitatea Cioranii de Jos, unde o cisternă încărcată cu aproximativ 30.000 de litri de GPL s-a răsturnat pe partea carosabilă, relatează News.ro.

„Având în vedere riscul asociat, a fost dispusă evacuarea preventivă a populaţiei pe o rază de aproximativ 1.000 de metri. În urma măsurătorilor efectuate cu aparatura din dotare, nu au fost identificate scurgeri de GPL. Nu au fost înregistrate victime”, informează Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Prahova.

Din primele cercetări, poliţiştii au stabilit că un bărbat de 37 de ani ar fi condus un ansamblu de vehicule format din autoutilitară şi semiremorcă pe DN 1D, din direcţia Ploieşti către Urziceni, iar, în zona kilometrului 22+900 m, ar fi pierdut controlul asupra direcţiei de deplasare şi ar fi intrat în coliziune cu un stâlp din beton, amplasat pe partea dreaptă a spaţiului verde.

Traficul rutier este oprit pe ambele sensuri de deplasare, a anunţat Inspectoratul Judeţean de Poliţie Prahova.

Până în acest moment au fost evacuate 72 de persoane din 50 de locuinţe. Unele au fost preluate de rude, iar altele sunt relocate la sala de sport din localitate”, precizează sursa citată.

Populaţia de pe raza comunei Ciorani a fost avertizată prins mesaj RO-ALERT cu privire la această situaţie.

La faţa locului se află autospeciale de stingere, de descarcerare, pentru transport personal şi victime multiple, un microbuz, roboţii pentru stingere din cadrul ISU Bucureşti-Ilfov, precum şi un echipaj CBRN care identifică risc chimic, biologic, radiologic şi nuclear trimisă de la Ciolpani.

La ora transmiterii acestei ştiri, misiunea pompierilor este în desfăşurare, echipajele acţionând pentru asigurarea măsurilor de prevenire a incendiilor şi pentru înlăturarea oricărui pericol.

