O cisternă încărcată cu acid sulfuric s-a răsturnat pe A1, pe sensul Deva-Sibiu, în zona localităţii Sebeş

O cisternă încărcată cu acid sulfuric s-a răsturnat, miercuri seară, pe autostrada A1, pe sensul Deva-Sibiu, în zona localităţii Sebeş, judeţul Alba. Şoferul a avut nevoie de intervenţia echipajului de descarcerare, fiind predat echipajelor medicale, conştient. Traficul este blocat pe sensul unde a avut loc accidentul.

Accidentul rutier s-a produs pe autostrada A1, la kilometrul pe sensul Sebeş-Sibiu, în zona municipiului Sebeş, judeţul Alba, fiind implicată o cisternă cu acid sulfuric.

ISU Alba a trimis acolo o autospecială de stingere cu apă şi spumă, una de descarcerare şi un echipaj de prim ajutor, ulterior forţele de intervenţie fiind suplimentate cu o autospecială de stingere cu apă şi spumă şi un echipaj CBRN din cadrul ISU Sibiu.

Şoferul a rămas încarcerat, fiind conştient. El a fost scos din capul-tractor, fiind predat echipajelor medicale.

„În urma recunoaşterii în teren, nu există scurgeri de acid sulfuric de la cisternă”, a precizat ISU Alba. Cu toate acestea, la locul producerii accidentului au fost luate toate măsurile de protecţie necesare, iar personalul aflat la faţa locului intervine doar cu echipamente specifice adecvate.

Centrul Infotrafic al Poliţiei Române a precizat că accidentul s-a produs după ce cisterna a lovit parapetul median şi s-a răsturnat în afara părţii carosabile, pe direcţia de deplasare Deva-Sibiu.

„Având în vedere natura substanţei transportate, circulaţia rutieră este oprită pe sensul de mers Deva–Sibiu, fiind deviată prin nodul rutier Sebeş, situat la kilometrul 304, până la evaluarea riscurilor de către echipajele specializate. Se estimează reluarea normală a circulaţiei după ora 23:30”, a arătat Centrul Infotrafic.

Editor : Liviu Cojan