O comisie va evalua pagubele provocate de prăbușirea dronei rusești pe un bloc din Galați

Politisti si anchetatori la blocul lovit de drona in Galati, 29 mai 2026. Foto: Inquam Photos / George Calin

Prefectul judeţului Galaţi, George Toderaşc, a emis ordinul de constituire a comisiei de evaluare a pagubelor provocate de prăbuşirea dronei din noaptea de 29 mai 2026, după ce Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă a aprobat acordarea unor ajutoare financiare de urgenţă familiilor afectate, relatează Agerpres.

Comisia este alcătuită din specialişti ai Inspectoratului de Stat în Construcţii şi reprezentanţi ai Instituţiei Prefectului, ISU Galaţi, Consiliului Judeţean Galaţi şi Primăriei municipiului Galaţi.

„Având în vedere hotărârea Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă, prin care s-a stabilit acordarea unor ajutoare financiare de urgenţă familiilor şi persoanelor ale căror locuinţe au fost afectate în urma prăbuşirii dronei din noaptea de 29 mai 2026, prefectul judeţului Galaţi, domnul George Toderaşc, a emis ordinul de constituire a comisiei de evaluare a pagubelor. Comisia este formată din specialişti ai Inspectoratului de Stat în Construcţii şi reprezentanţi ai Instituţiei Prefectului - Judeţul Galaţi, Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Galaţi, Consiliului Judeţean Galaţi şi Primăriei municipiului Galaţi”, se arată într-o informare a Prefecturii Galaţi.

Membrii comisiei vor evalua fiecare apartament afectat, pentru a stabili gradul de avariere şi suma ce urmează să fie acordată. Procesele-verbale rezultate vor fi transmise Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, care le va înainta Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale.

În cadrul şedinţei Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă, convocată de prim-ministrul interimar Ilie Bolojan, au fost aprobate următoarele ajutoare de urgenţă: 10.000 de lei pentru fiecare familie sau persoană singură a cărei locuinţă a fost afectată în proporţie mai mică de 25%; 25.000 de lei pentru fiecare familie sau persoană singură a cărei locuinţă a fost afectată în proporţie mai mare de 25%.

„Am dispus constituirea comisiei de evaluare deoarece îmi doresc ca aceste verificări să fie realizate cu maximă operativitate, astfel încât documentaţia necesară să ajungă cât mai rapid la Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale. Obiectivul nostru este ca persoanele afectate de acest incident să beneficieze, într-un termen cât mai scurt, de sprijinul financiar aprobat de Guvernul României. Toate instituţiile implicate sunt mobilizate pentru a finaliza procedurile necesare cu celeritate şi responsabilitate”, a declarat George Toderaşc, prefectul judeţului Galaţi. 

