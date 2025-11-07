Live TV

O contabilă din Constanţa este acuzată că a delapidat 2,6 milioane lei din banii unei instituţii publice

Foto: Profimedia Images

O contabilă din Constanţa a fost pusă sub control judiciar într-un dosar penal în care procurorii o acuză că a delapidat suma de 2,6 milioane lei din fondurile unei instituţii publice.

„Din cercetările efectuate în dosar a rezultat că, în perioada ianuarie - octombrie 2025, o femeie, de 63 de ani, în calitate de contabil al unei instituţii de stat din judeţul Constanţa, şi-ar fi însuşit suma de aproximativ 2.600.000 de lei, bani reprezentând fondurile cuprinse în bugetul instituţiei de stat”, transmite Poliţia Română, potrivit Agerpres.

În acest caz, au fost făcute vineri două percheziţii domiciliare, fiind ridicate bunuri cu valoare probatorie, documente financiar-contabile, nouă mijloace de stocare şi trei telefoane mobile.

Femeia a fost reţinută joi, pentru 24 de ore, fiind condusă şi încarcerată în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Constanţa.

Ulterior, Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanţa a plasat-o pe femeie sub control judiciar, pentru 60 de zile.

Procurorii i-au interzis să desfăşoare activitatea de economist.

Pentru recuperarea prejudiciului, anchetatorii au pus sechestru pe bunurile mobile şi imobile ale contabilei, precum şi pe conturile ei bancare.

