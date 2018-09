O cruce înaltă de 14 metri şi vizibilă de la 30 de kilometri a fost ridicată în Bihor

O cruce luminată, înaltă de 14 metri, a fost ridicată pe un deal din localitatea bihoreană Vintere. Monumentul a fost înălțat în memoria celor care au făcut posibilă Marea Unire de la 1918 şi a fost inaugurat în prezenţa episcopului greco-catolic de Oradea, Virgil Bercea.

Episcopia a marcat astfel Centenarul Marii Uniri, în colaboare cu Primăria Holod, Consiliul Județean și Prefectura Bihor. După slujba de la biserica din Vintere, a urmat parastasul pentru odihna sufletelor eroilor care și-au jertfit viața pentru înfăptuirea României Mari.

"Monumentul a fost ridicat destul de greu, din cauza poziţiei. Baza din beton are doi metri înălţime, plus crucea care are 12 metri. În total, monumentul are 14 metri înălţime. Datorită poziţiei strategice, crucea fiind luminată noaptea, ea este vizibilă de la o distanţă de aproximativ 30 de kilometri", a spus Florin Jula, preotul greco-catolic din Vintere.

Redactor: Bogdan Băcilă

