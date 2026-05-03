O dronă a căzut, în cursul zilei de duminică, pe raza comunei Şerbăuţi din judeţul Suceava, în proximitatea zonei de frontieră cu Ucraina, a declarat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Suceava.

ACTUALIZARE 15:30: Autorităţile din Suceava au informat că drona căzută pe teritoriul comunei Şerbăuţi „nu prezintă elemente de interes pirotehnic”.

„În continuarea informării privind obiectul fără pilot identificat în cursul acestei zile pe un teren agricol de la periferia comunei Şerbăuti, vă comunicăm că în urma verificărilor efectuate de către echipa de specialişti deplasată la faţa locului, s-a stabilit că drona nu prezintă elemente de interes pirotehnic. Cercetările şi verificările sunt continuate pentru stabilirea tuturor circumstanţelor producerii evenimentului sub coordonarea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Suceava", a transmis IPJ.

ȘTIREA INIȚIALĂ

„În cursul acestei zile, în jurul orei 12:15, Secția de Poliție Rurală Bălcăuți din cadrul Poliției Orașului Siret a fost sesizată direct de către o localnică cu privire la faptul că, pe un teren agricol de la periferia comunei Șerbăuți, jud. Suceava, a fost identificat un aparat ce are caracteristicile unui aparat de zbor fără pilot, de mici dimensiuni, tip dronă”, anunță ISU Suceava, potrivit News.ro.

Echipajul de serviciu s-a deplasat de urgență în zona indicată, stabilind că cele sesizate se confirmă. Pe un câmp arat de la periferia comunei Șerbăuți a fost identificat un aparat de zbor de mici dimensiuni, având caracteristicile unei drone, fără a prezenta inscripționări vizibile. Zona în care a fost identificat obiectul este situată la aproximativ 20 km de granița cu Ucraina.

„S-a procedat de urgență la delimitarea zonei adiacente, fiind solicitate echipaje suplimentare pentru asigurarea pazei perimetrului de interes”, transmite ISU Suceava.

Au fost informate structurile specializate ale statului.

Verificările sunt desfășurate sub coordonarea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Suceava, pentru a fi stabilite circumstanțele producerii evenimentului și dispuse măsurile corespunzătoare, în funcție de constatările efectuate în teren și de protocoalele specifice incidente.

