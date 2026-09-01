O dronă căzută în extravilanul comunei Viișoara din județul Vaslui a fost găsită marți dimineața, autoritățile stabilind că aparatul avea explozibil și demarând verificări pentru a stabili împrejurările în care a ajuns pe terenul respectiv și proveniența acestuia.

Drona avea explozibil

ACTUALIZARE 13:30: Drona a fost găsită de un localnic pe un câmp din comuna Viișoara, marți dimineața, la aproximativ 30 de kilometri de granița cu Republica Moldova. Localnicul a sunat la postul de poliție din Viișoara, iar polițiștii au solicitat intervenția specialiștilor din cadrul Serviciului Român de Informații.

Zona în care a fost descoperită drona a fost izolată de polițiști și jandarmi. Este vorba despre un teren agricol, unde nu au fost înregistrate pagube materiale sau victime, însă autoritățile au stabilit un perimetru de siguranță, ca măsură de precauție, până la sosirea specialiștilor SRI din Brigada Antiteroristă.

Specialiștii au ajuns la fața locului și au făcut primele verificări, stabilind că drona are explozibil. Cel mai probabil, aceasta urmează să fie detonată pentru a elimina orice pericol.

În paralel, a fost sesizat și Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iași, care va desfășura o anchetă pentru a stabili când a ajuns drona în acel loc și, în special, care este proveniența acesteia.

Reprezentanţi SRI, IPJ şi IJJ, prezenţi la Viişoara

ACTUALIZARE 13:10: Prefectul judeţului Vaslui, Andrei Şerban, a declarat, marţi, că reprezentaţi ai mai multor instituţii, printre care şi ai Serviciului Român de Informaţii, sunt prezenţi la Viişoara, în locul în care a fost găsită o dronă căzută.

„Eram într-o şedinţă privind siguranţa şcolară în momentul în care am fost informat cu privirea la situaţia de la Viişoara. Reprezentanţi ai Serviciului Român de Informaţii, ai Inspectoratului de Jandarmi Judeţean şi ai Inspectoratului de Poliţie care efectuează cercetări. Aşteptăm rezultatele verificărilor”, a declarat prefectul Andrei Şerban, potrivit Agerpres.

ȘTIREA INIȚIALĂ

„La ora 10:15, şeful postului de poliţie Viişoara, din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vaslui, a fost sesizat telefonic cu privire la faptul că pe un câmp din extravilanul localităţii a fost găsit un aparat de tip dronă, avariat.

A fost sesizat Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iaşi, urmând a fi efectuate cercetări pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs evenimentul sesizat şi dispunerea măsurilor legale”, au transmis reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Vaslui.

Potrivit autorităţilor, nu au fost înregistrate victime.

Editor : C.S.