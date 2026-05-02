Live TV

O dronă rusească a pătruns în spaţiul aerian al României. MApN a ridicat avioane F-16 în aer

Data publicării:
Foto: Profimedia

O dronă rusească a pătruns pentru scurt timp, în spaţiul aerian naţional, în zona Chilia, sâmbătă noaptea, în contextul unor noi atacuri ruseşti în Ucraina, în apropierea frontierei cu România, anunţă Ministerul Apărării Naționațe. Locuitorii din zona de nord a judeţului Tulcea au primit mesaj Ro-Alert.

„În dimineaţa zilei de sâmbătă, 2 mai, Federaţia Rusă a reluat atacurile asupra unor obiective civile şi de infrastructură din Ucraina, în proximitatea frontierei fluviale cu România. Un grup de douăzeci de drone aeriene ale Federaţiei Ruse au fost detectate de radarele MApN, în evoluţie spre zona localităţii Ismail (Ucraina)”, anunţă sâmbătă MApN.

Două aeronave de vânătoare F-16 din serviciul de luptă Poliţie Aeriană au decolat, în jurul orei 02.00, de la Baza 86 Aeriană de la Feteşti.

Centrul Naţional Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă privind instituirea măsurilor de alertare a populaţiei din nordul judeţului Tulcea, fiind transmis, la ora 02.03, mesaj RO-Alert.

„Radarele de la sol au detectat pătrunderea unei drone, pentru scurt timp, în spaţiul aerian naţional, în zona Chilia, continuându-şi evoluţia spre Ismail”, precizează MApN.

Au fost raportate numeroase explozii pe malul ucrainean al Dunării.

Alerta aeriană a încetat la ora 02.50.

„MApN informează în timp real structurile aliate cu privire la situaţiile generate de atacuri, rămânând în contact permanent cu acestea”, subliniază instituţia.

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Radu Naum a rămas fără cuvinte când a aflat ce a mâncat Ilie Dumitrescu de 1 Mai: ”Mai bine nu ziceai! Îi jignești pe oameni”
Digi Sport
Radu Naum a rămas fără cuvinte când a aflat ce a mâncat Ilie Dumitrescu de 1 Mai: ”Mai bine nu ziceai! Îi jignești pe oameni”
Descarcă aplicația Digi Sport
Ultimele știri
Trump glumeşte că SUA vor prelua Cuba în drumul de întoarcere din războiul din Iran: „Vor spune: Vă mulţumim foarte mult, ne predăm”
Trump susține că nu are nevoie de acordul Congresului pentru războiul cu Iran. Cum au procedat alți președinți SUA în situații similare
Vacanțe la prețuri mici: Cum recunoști ofertele reale și eviți capcanele din mediul online. Recomandările experților în turism
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Luna plină în Scorpion, pe 1 mai. Luna Florilor aduce schimbări radicale pentru aceste zodii
Cancan
ULTIMA ORĂ! A murit pe Valea Prahovei! Medicii nu au mai putut face nimic
Fanatik.ro
Care este adevărata relație între finul Gigi Becali și nașul Gică Hagi. Dezvăluiri din familie
editiadedimineata.ro
Teoriile conspirației au invadat internetul după atacul de la Casa Albă
Fanatik.ro
Mihai Neșu, îndurerat la ultimul său interviu! Cazul unui băiețel l-a emoționat: „Plâng tot timpul”
Adevărul
Ce puneau bucătarii în compoziția micilor acum 100 de ani. Povestea mațului lipsă și rețeta secretă a celui...
Playtech
Ce pensie încasează Petre Roman de la stat. Averea acumulată de fostul premier
Digi FM
Valentin Sanfira, piesă cu subînțeles, la scurt timp de la divorțul de Codruța Filip: "Nu fac referire la...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Arabia Saudită a anunțat că nu mai dă niciun ban, iar Donald Trump n-a stat pe gânduri
Pro FM
Un bărbat care suferă de aceeași boală ca Celine Dion avertizează că revenirea ei pe scenă ar putea fi...
Film Now
Au pozat împreună în costum de baie acum 43 de ani, azi sunt iubiți. Heather Locklear și Lorenzo Lamas...
Adevarul
Momente de groază într-un cimitir din Slovacia. Familia a auzit zgomote din mormânt și a cerut deshumarea...
Newsweek
Casa de Pensii ignoră o decizie a Înaltei Curți care ar crește sute de mii de pensii. Cine e păgubit?
Digi FM
Misterul mormântului din care se aud ciocănituri a îngrozit Slovacia. O familie susţine că ruda pe care au...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se întâmplă în creierul tău dacă petreci 20 de minute afară în fiecare dimineață. Un obicei simplu care...
Digi Animal World
Digi Animal Club - ediția cu numărul 500! Malinois, între sport, dresaj și legătura cu omul: ”Este un...
Film Now
Sharon Stone, dezvăluiri cutremurătoare despre trecutul familiei sale: „Tata a pierdut tot, mama a crescut în...
UTV
Câte operații estetice a avut Michael Jackson. Ce spunea artistul și ce a arătat autopsia după moarte