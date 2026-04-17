O dronă rusească a intrat în spațiul aerian al țării noastre joi noapte, anunță Ministerul Apărării Naționale, precizând că sistemele de apărare aeriană au pierdut contactul radar cu aceasta la 16 km de Chilia Veche, într-o zonă nelocuită. Militarii români vor pleca în această dimineață în cercetare în zona respectivă. Ministerul Apărării „condamnă ferm” acțiunile Rusiei care pun în pericol securitatea regională.

„În noaptea de 16-17 aprilie, forțele Federației Ruse au executat o nouă serie de atacuri cu drone asupra unor obiective civile și de infrastructură din Ucraina, în proximitatea frontierei, în zona de Nord a brațului Chilia.

Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență în vederea instituirii măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea, fiind transmis, la ora 00.43 un mesaj RO-ALERT.

Sistemele de apărare antiaeriană au monitorizat două ținte aeriene care au evoluat în zona de frontieră. Una dintre ținte a pătruns în spațiul aerian al țării noastre, contactul radar cu aceasta pierzându-se la 16 km Sud Est de Chilia Veche, deasupra unei zone nelocuite.

Alerta aeriană a încetat la ora 02.48”, a anunțat Ministerul Apărării într-un comunicat, vineri dimineață.

MApN: „Condamnăm ferm acțiunile Federației Ruse”

O echipă a MApN este pregătită să plece, în această dimineață, într-o misiune de cercetare în zona respectivă, a mai precizat ministerul.

„Condamnăm ferm acțiunile Federației Ruse care pun în pericol securitatea regională, constituind o încălcare gravă a normelor de drept internațional.

Ministerul Apărării Naționale rămâne în permanentă coordonare cu structurile aliate și naționale responsabile, monitorizând evoluțiile din zona de responsabilitate și fiind pregătit să adopte măsurile necesare pentru protejarea teritoriului și a populației României.

Cetățenii sunt rugați să respecte recomandările autorităților și să urmărească informările oficiale transmise prin canalele instituționale”, se mai arată în comunicatul MApN.

