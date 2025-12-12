O echipă de fotbal și 300 de suporteri au rămas blocați peste noapte în aeroportul din Craiova. Motivul pentru care nu au putut decola

Ceața blochează aeroportul din Craiova. Din cauza vizibilității reduse, aeronavele nu pot decola. O echipă de fotbal și 300 de suporteri au rămas blocați pe aeroport, iar acum sunt nevoiți să ia autocarul spre București, pentru a putea decola spre casă.

Problemele au apărut încă de noaptea trecută, când a fost emis un cod galben de ceață. Încă de atunci ar fi trebuit să plece cei 300 de suporteri și fotbaliști de la Praga.

Fotbaliștii au avut un meci cu Universitatea Craiova, iar imediat după meci ar fi trebuit să se decoleze de pe aeroportul din Craiova cu două aeronave private.

Nu au putut decola nici în această dimineață, când aveau zbor programat la ora 9:00, tot din cauza ceții.

Prin urmare, a fost luată decizia ca suporterii și fotbaliștii să plece cu autocarele spre București și să plece acasă cu avionul de pe aeroportul Otopeni.

