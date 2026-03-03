Live TV

O fată de 15 ani din Târgoviște, dispărută din 25 februarie, a fost găsită de poliţişti

Data publicării:
masina de politie
Foto: Poliția Română

O fată de 15 ani din Târgovişte dată dispărută de familie după ce a plecat de acasă şi nu s-a mai întors, a fost găsită de poliţişti pe o stradă din municipiu, anunţă, marţi, IPJ Dâmboviţa.

Fata plecase de acasă din data de 25 februarie, iar familia a dat-o dispărută luni, potrivit Agerpres.

„Pe parcursul zilei de ieri, 2 martie a.c., în jurul orei 18:00, poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipiului Târgovişte au identificat-o pe minora Ilinca Alexandra-Elena, în vârstă de 15 ani, în timp ce se deplasa pe strada Petru Cercel, din municipiul Târgovişte. Aceasta a declarat faptul că nu a fost victima niciunei infracţiuni şi a fost încredinţată mamei sale", precizează IPJ Dâmboviţa.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
profimedia-1079236515
1
Trump: Vom continua cu „forță maximă” până la îndeplinirea misiunii. SUA au lovit peste...
racheta balsitica lansata
2
Rachete iraniene, lansate în direcția Europei. Două proiectile ar fi fost trimise spre...
avion Boeing KC-135 „Stratotanker”
3
SUA își mută avioanele militare dintr-o țară europeană care nu i-a permis folosirea...
profimedia-1079236515
4
Război în Orientul Mijlociu, Ziua 3. Iranul a închis Strâmtoarea Ormuz și amenință cu...
avion f-15 in kuwait
5
Trei avioane americane de luptă F-15 s-au prăbușit în Kuweit. Ce explicație au dat...
Anamaria Prodan: "Este ceva ireal! Nu există război! Bombele sunt doar invenții"
Digi Sport
Anamaria Prodan: "Este ceva ireal! Nu există război! Bombele sunt doar invenții"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
sofer cu arma intr-o parcare al unui complex comercial din sectorul 6 bucuresti
Un bărbat a fost amenințat cu arma de un șofer în parcarea unui complex comercial din București
perchezitii politie
Dosar privind meciuri trucate pentru pariuri. Mai multe persoane dintr-un club de fotbal sunt vizate. Percheziții de amploare
michelle
O femeie din SUA a fost dată dispărută în urmă cu 24 de ani. Acum a fost găsită, dar nu vrea să ia legătura cu familia
Polițiști răniți în explozia de la Mikolaiv Foto Poliția Națională ucraineană
Încă un atentat în Ucraina: explozie la o benzinărie dezafectată. Mai mulți polițiști au fost răniți, doi sunt în stare gravă
ancheta politie, banda nu treceti_INQUAM_PHOTOS_George_Calin
Iaşi: Patru bărbaţi au atacat cu bâte, furci şi topoare gospodăria unui localnic ca răzbunare pentru că acesta ajutase justiția
Recomandările redacţiei
hackeri cu steagul rusiei
Fostul număr doi din serviciul de informații al R.Moldova, spionaj...
iran-teheran - 2 martie 2026
Război în Orientul Mijlociu, Ziua 4. Avarii la complexul nuclear...
Mihai_dimian_facebook1
Nicușor Dan a semnat numirea lui Mihai Dimian în funcția de ministru...
radu burnete 1
Radu Burnete: „Trebuie să terminăm cu discursul că nu ne vindem...
Ultimele știri
Războiul din Orientul Mijlociu poate avea consecințe dezastruoase pentru Ucraina, avertizează Zelenski
(P) Independență militară „Made in Romania”: Orbotix pune bazele unui ecosistem național de apărare pentru drone și muniție tactică
Reacția NATO după anunțul lui Macron privind descurajarea nucleară a Franței
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Eclipsa de Lună plină din Fecioară de pe 3 martie le schimbă viețile. Cele trei zodii care vor avea noroc în...
Cancan
Ce este pata roșie de pe gâtul lui Donald Trump, de fapt. S-a aflat tot adevărul!
Fanatik.ro
Risto Radunovic, detalii de ultimă oră: cerere la Comisie pentru amenda de 20.000 de euro. Cum se apără...
editiadedimineata.ro
2025, cel mai sângeros an pentru presă: număr record de jurnaliști uciși
Fanatik.ro
S-a aflat! Care este, de fapt, salariul lui Kyros Vassaras, șeful CCA. Exclusiv
Adevărul
Războiul din Iran lovește în investițiile românilor din Dubai. Economist: „E un avertisment că anumite...
Playtech
Îl mai ţii minte pe Andrei Zaharescu? Meseria neaşteptată pe care o are acum, s-a mutat în celălalt capăt al...
Digi FM
A murit Andreea Anița, tânăra bolnavă de cancer pentru care românii au donat 2,3 milioane de dolari
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Sorana Cîrstea a plecat din România. Cum arată viața ei, după despărțirea de Alexandru Țiriac
Pro FM
Selena Gomez, îndemnată să divorțeze de Benny Blanco după gestul lui „dezgustător”. Fanii l-au taxat imediat
Film Now
Reacții ferme după ce s-a spus că regizorul Quentin Tarantino ar fi fost ucis într-un atac al Iranului în...
Adevarul
Războiul dintre SUA și Iran lovește crunt Europa. Vești proaste pentru România: „Tabloul e și mai nefericit”
Newsweek
Ministrul muncii promitea 1.000 lei ajutor la pensie. După 24 ore nu s-au mai găsit bani. Care e motivul?
Digi FM
Zara Larsson spune că nu ascultă piese ale artiștilor "abuzatori": "Cu siguranță nu veți găsi nimic de la...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
„Luna Sângerie”. Eclipsă totală de Lună în 3 martie. Unde va putea fi urmărită în direct online
Digi Animal World
Trucul simplu care îți face câinele să vină de fiecare dată când îl chemi. Puțini stăpâni îl cunosc
Film Now
Jim Carrey, apariție publică alături de iubita lui, după ani de speculații. Cu ce se ocupă Minzi, mai tânără...
UTV
Tom Holland şi Zendaya s-au căsătorit în secret. Anunţul a fost făcut pe covorul roşu de la SAG Awards