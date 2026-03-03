O fată de 15 ani din Târgoviște, dispărută din 25 februarie, a fost găsită de poliţişti

O fată de 15 ani din Târgovişte dată dispărută de familie după ce a plecat de acasă şi nu s-a mai întors, a fost găsită de poliţişti pe o stradă din municipiu, anunţă, marţi, IPJ Dâmboviţa.

Fata plecase de acasă din data de 25 februarie, iar familia a dat-o dispărută luni, potrivit Agerpres.

„Pe parcursul zilei de ieri, 2 martie a.c., în jurul orei 18:00, poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipiului Târgovişte au identificat-o pe minora Ilinca Alexandra-Elena, în vârstă de 15 ani, în timp ce se deplasa pe strada Petru Cercel, din municipiul Târgovişte. Aceasta a declarat faptul că nu a fost victima niciunei infracţiuni şi a fost încredinţată mamei sale", precizează IPJ Dâmboviţa.

