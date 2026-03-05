O femeie a fost reţinută după ce a retras bani dintr-un bancomat cu un card găsit pe stradă

O femeie din Aiud a fost reţinută după ce a retras bani dintr-un bancomat cu un card pe care l-a găsit pe stradă şi care avea notat codul PIN pe el, potrivit unui comunicat transmis, joi, de către Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Alba.

„Din cercetări a reieşit că, în cursul zilei de 8 decembrie 2025, femeia ar fi găsit, pe raza municipiului Aiud, un card bancar pe care nu l-ar fi predat autorităţilor, ar fi profitat de faptul că era notat codul PIN pe acesta şi ar fi efectuat retrageri de numerar, în valoare totală de 3.600 de lei”, se menţionează în comunicat.

Femeia, în vârstă de 42 de ani, a fost reţinută, miercuri, de către poliţiştii de investigaţii criminale din cadrul Poliţiei Municipiului Aiud.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos, accesul ilegal la un sistem informatic şi însuşirea bunului găsit sau ajuns din eroare la făptuitor.

