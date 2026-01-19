Live TV

Video O femeie a mers în fustă pe pârtia de schi. Avertismentul Salvamont: „S-a înregistrat un record negativ. Mulți turiști s-au accidentat”

Data publicării:
fustta
Sursa: captură video

Câteva clipe de distracție se pot încheia cu o tragedie, dar sunt destul de mulți români care nu se gândesc la acest lucru, de exemplu cei filmați pe gheața unor lacuri, fără să știe dacă aceasta este suficient de groasă ca să-i susțină. O femeie în fustă a fost coborâtă de pe o pârtie de schi de un jandarm montan, în masivul Postăvaru. Imaginile au fost publicate de Jandarmeria Română. Femeia era însoțită de un bărbat, și el îmbrăcat necorespunzător pentru condițiile de pe munte. Salvamontiștii atrag atenția că „pârtia de schi nu este podium de modă”. Sâmbătă, în toată țara s-au înregistrat 152 de apeluri la Salvamont, cele mai multe dintre ele în județul Brașov.

Sebastian Marinescu, reprezentant al Salvamont Brașov, a spus la Digi24 că a fost un număr-record de intervenții în acest weekend.

„Sâmbătă s-a înregistrat un record negativ. Din păcate, foarte mulți turiști care s-au accidentat. Cu o parte dintre ei am și discutat înainte și le-am făcut câteva recomandări, dar din păcate aceștia n-au ținut cont de ele și s-au întâmplat evenimente nefericite”, a adăugat el.

Marinescu a mai spus că majoritatea accidentelor s-au petrecut pe pârtia de schi.

„Colegii mei patrulează permanent în programul în care telescaunul sau teleschiul funcționează și discută cu turiștii pe care îi observă că nu practică schiul așa cum ar trebui. Le recomandăm să apeleze la un instructor acreditat sau să aleagă un echipament de schi bun pentru ei, pentru că și schiul se alege în funcție de cunoștințe și din păcate, turiști care au urcat fără echipament, au urcat cu adidași în picioare pe pârtii înghețate, au alunecat și ulterior au avut nevoie de intervenția echipelor de salvare”, a spus Marinescu.

El a făcut și recomandări pentru turiștii care merg pe munte sau la schi în această perioadă.

„Noi nu interzicem oamenilor să meargă la munte. Facem doar câteva recomandări având în vedere codurile de ger, având în vedere zona în care se deplasează. Pe pârtiile de schi este interzis intratul fără echipament corespunzător, iar cei care ale alerg totuși să urce pe traseele montane să-și ia echipament corespunzător, să se îmbrace în straturi, să aibă lichide calde la ei, hrană, și totodată să anunțe și familiile despre rasele pe care doresc să se ducă, deoarece vremea se simte diferit la munte, mai ales dacă și vântul bate, corpul resimte temperatura mult mai scăzută și riscul de hipotermie este mai mare”, a explicat el.

„Este nevoie să fim îmbrăcați în straturi, astfel încât în momentul în care faci un efort și transpiri, ulterior să te poți schimba. Totodată nu-ți iei cea mai groasă haină pe tine momentul în care schiezi pentru că atunci depui efort, corpul se încălzește și nu ai nevoie. Dar momentul în care faci o pauză, atunci temperatura corpului începe să scadă și iei o haină mai groasă pe tine, în funcție de activitatea desfășurată. Echipamentul trebuie adaptat. Și, evident, bocanci corespunzători, încălțămintea sport nu e potrivită, e nevoie de o încălțăminte care să aibă talpă aderentă”, a mai spus Marinescu.

El le-a recomandat turiștilor să nu improvizeze sisteme cu care să se dea pe zăpadă, cum ar fi pungile.

„Sub zăpadă există riscul să fie bolovani și astfel se provoacă multe incidente nedorite în zona coloanei vertebrale și a spatelui”, a explicat el.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
donald trump
1
Semne de întrebare după ce Donald Trump a cumpărat obligaţiuni Netflix şi Warner Bros de...
BUCURESTI - GUVERN - MASURI FISCALE - CONFERINTA - 3 IUL 2025
2
Ministrul Muncii propune impozitarea progresivă, după creșterile mari de taxe: „Asta e...
Armata germană
3
O stare de spirit „schizofrenică”. Puterea militară tot mai mare a Germaniei reaprinde...
4
Soluția lui Traian Băsescu pentru reforma pensiilor magistraților. Ce spune fostul...
termometru zapada frig ger iarna vreme rece
5
Vremea: cât mai durează gerul și unde a fost cel mai frig duminică dimineața. Un val de...
Președintele a decretat "zi liberă de la muncă şi plătită", oamenii au ieșit în stradă
Digi Sport
Președintele a decretat "zi liberă de la muncă şi plătită", oamenii au ieșit în stradă
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
accident
Accident în lanț la o trecere de pietoni din București: Un pieton a ajuns în stare gravă la spital
avalansa
Risc de avalanșă pe munții din România. Salvamont: Unde vedem acumulări mari de zăpadă trebuie să fim foarte atenți
masina de politie
Accident produs în Capitală de un tânăr care nu avea permis, era beat, iar maşina era furată
sanie masina foto PR
Un adolescent care se dădea cu sania trasă de mașină a murit după ce a fost aruncat într-un cap de pod
accident
O femeie de 57 de ani a murit prinsă sub roţile propriei maşini, lăsată neasigurată corespunzător în rampă
Recomandările redacţiei
trump
Trump, scrisoare năucitoare adresată premierului norvegian: „Nu mă...
vagoane tren accident
Tragedie feroviară în sudul Spaniei: „Un accident extrem de ciudat”...
termometru zapada frig ger iarna vreme rece
Cum va fi vremea până la începutul lunii februarie. Prognoza meteo...
Fotografie principala articol dr Vlad Predescu
Lupta medicilor pentru ca pacienții să poată merge din nou, imagini...
Ultimele știri
Un băiat de 12 ani a urcat la volanul unei mașini furate din Sibiu. A fost prins după ce polițiștii l-au urmărit prin Hunedoara și Arad
Serviciile secrete ucrainene dezvăluie datele tehnice ale Geran-5, cea mai nouă dronă folosită de Rusia. Are componente americane
„Dacă Trump invadează Groenlanda, Putin va fi cel mai fericit om din lume”. Avertismentul dur al premierului spaniol, Pedro Sanchez
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cum arată Eliza Iliescu în 2026, la 21 de ani. Tânăra a avut rezultate remarcabile la școală, iar acum e...
Cancan
Cătălin Măruță s-a angajat la concurență?! Ar începe noul job de la 1 martie 2026 și Mihai Morar l-a dat de...
Fanatik.ro
A căzut transferul! Răsturnare de situație la Dinamo: fotbalistul NU mai semnează în Ștefan cel Mare. Exclusiv
editiadedimineata.ro
Diplomația trollingului: experimentului Franței de a combate dezinformarea prin sarcasm
Fanatik.ro
Rapid, gest de mare club! Dan Șucu a trimis de urgență un avion privat pentru a-l aduce pe Moruțan în...
Adevărul
Semne că Vladimir Putin are în vedere invadarea unei țări NATO în 2026, într-o ultimă încercare de a-și...
Playtech
Refuzul semnării procesului verbal în 2026: ce se întâmplă și ce opțiuni îți rămân
Digi FM
VIDEO "Pârtia de schi nu e podium de modă". O femeie îmbrăcată în fustă, coborâtă de pe munte de un jandarm
Digi Sport
Nunta anului în România! La 41 de ani, arată ca la 20 și se mărită cu un bărbat cu 9 ani mai tânăr
Pro FM
Paula Seling, prima iubire după divorț? "Cel care îmi este liniște și forță! Pot merge mai departe știind că...
Film Now
Filmul care domină box-office-ul nord-american pentru al cincilea weekend consecutiv. Peste 1,3 miliarde...
Adevarul
Trump leagă anexarea Groenlandei de faptul că nu a primit Premiul Nobel pentru pace
Newsweek
Ministrul muncii îngroapă creșterea pensiilor pentru pensionarii cu grupe de muncă. De ce nu va schimba legea?
Digi FM
Gerul pune stăpânire pe toată țara! La cât ajung temperaturile minime
Digi World
Ce efecte are în organism consumul zilnic de migdale. Câte să mănânci pentru a profita de beneficii
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Fanilor nu le vine să creadă că are aproape 80 de ani. Stallone, la sală: Devine tot mai greu, dar trebuie să...
UTV
Mădălina Ghenea a fost surprinsă la tribunalul din Milano. Vedeta cere 5 milioane de euro despăgubiri în...