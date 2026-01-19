Câteva clipe de distracție se pot încheia cu o tragedie, dar sunt destul de mulți români care nu se gândesc la acest lucru, de exemplu cei filmați pe gheața unor lacuri, fără să știe dacă aceasta este suficient de groasă ca să-i susțină. O femeie în fustă a fost coborâtă de pe o pârtie de schi de un jandarm montan, în masivul Postăvaru. Imaginile au fost publicate de Jandarmeria Română. Femeia era însoțită de un bărbat, și el îmbrăcat necorespunzător pentru condițiile de pe munte. Salvamontiștii atrag atenția că „pârtia de schi nu este podium de modă”. Sâmbătă, în toată țara s-au înregistrat 152 de apeluri la Salvamont, cele mai multe dintre ele în județul Brașov.

Sebastian Marinescu, reprezentant al Salvamont Brașov, a spus la Digi24 că a fost un număr-record de intervenții în acest weekend.

„Sâmbătă s-a înregistrat un record negativ. Din păcate, foarte mulți turiști care s-au accidentat. Cu o parte dintre ei am și discutat înainte și le-am făcut câteva recomandări, dar din păcate aceștia n-au ținut cont de ele și s-au întâmplat evenimente nefericite”, a adăugat el.

Marinescu a mai spus că majoritatea accidentelor s-au petrecut pe pârtia de schi.

„Colegii mei patrulează permanent în programul în care telescaunul sau teleschiul funcționează și discută cu turiștii pe care îi observă că nu practică schiul așa cum ar trebui. Le recomandăm să apeleze la un instructor acreditat sau să aleagă un echipament de schi bun pentru ei, pentru că și schiul se alege în funcție de cunoștințe și din păcate, turiști care au urcat fără echipament, au urcat cu adidași în picioare pe pârtii înghețate, au alunecat și ulterior au avut nevoie de intervenția echipelor de salvare”, a spus Marinescu.

El a făcut și recomandări pentru turiștii care merg pe munte sau la schi în această perioadă.

„Noi nu interzicem oamenilor să meargă la munte. Facem doar câteva recomandări având în vedere codurile de ger, având în vedere zona în care se deplasează. Pe pârtiile de schi este interzis intratul fără echipament corespunzător, iar cei care ale alerg totuși să urce pe traseele montane să-și ia echipament corespunzător, să se îmbrace în straturi, să aibă lichide calde la ei, hrană, și totodată să anunțe și familiile despre rasele pe care doresc să se ducă, deoarece vremea se simte diferit la munte, mai ales dacă și vântul bate, corpul resimte temperatura mult mai scăzută și riscul de hipotermie este mai mare”, a explicat el.

„Este nevoie să fim îmbrăcați în straturi, astfel încât în momentul în care faci un efort și transpiri, ulterior să te poți schimba. Totodată nu-ți iei cea mai groasă haină pe tine momentul în care schiezi pentru că atunci depui efort, corpul se încălzește și nu ai nevoie. Dar momentul în care faci o pauză, atunci temperatura corpului începe să scadă și iei o haină mai groasă pe tine, în funcție de activitatea desfășurată. Echipamentul trebuie adaptat. Și, evident, bocanci corespunzători, încălțămintea sport nu e potrivită, e nevoie de o încălțăminte care să aibă talpă aderentă”, a mai spus Marinescu.

El le-a recomandat turiștilor să nu improvizeze sisteme cu care să se dea pe zăpadă, cum ar fi pungile.

„Sub zăpadă există riscul să fie bolovani și astfel se provoacă multe incidente nedorite în zona coloanei vertebrale și a spatelui”, a explicat el.

