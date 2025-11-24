O femeie a murit după ce a fost găsită cu urme de violență într-o grădină din Caraș-Severin. Fiul victimei, căutat de autorități

Un bărbat din județul Caraș-Severin a sunat la numărul de urgență 112, după ce a observat-o pe vecina lui căzută în grădină, cu urme de violență pe corp. Un echipaj medical ajuns imediat la fața locului a preluat-o pe femeie, dar aceasta a murit la spital. Victima locuia cu fiul ei, un bărbat de 51 de ani, care este acum căutat de polițiști, fiind bănuit de comiterea faptei.

„Astăzi, polițiști de la Poliția Orașului Moldova Nouă au fost sesizați că o femeie a fost găsită de un vecin, căzută în grădina locuinței proprii, având semne vizibile de violență pe corp. Aceasta a fost preluată de un echipaj medical și transportată la spital, unde s-au efectuat manevrele de resuscitare, iar ulterior s-a declarat decesul”, a transmis IPJ Caraș-Severin.

Potrivit polițiștilor, femeia locuia împreună cu fiul ei, în vârstă de 51 de ani.

„Conducerea Inspectoratului a dispus deplasarea de urgență la fața locului a unei echipe operative, formate din specialiști de la Serviciul de Investigații Criminale și Serviciul Criminalistic, care a efectuat cercetarea la fața locului. De asemenea, au fost dispuse măsuri urgente pentru depistarea fiului femeii, bănuit de comiterea faptei, fiind constituite echipe de căutare și filtre rutiere”, a mai precizat IPJ Caraș-Severin.

