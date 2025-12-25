O femeie a rămas blocată într-o fântână adâncă de 15 metri, într-un sat din Vaslui

ISU Vaslui a fost solicitat joi să intervină pentru scoaterea unei femei căzute într-o fântână adâncă de 15 metri din satul Banca. Aceasta nu a căzut în apă, ci a rămas blocată în interiorul fântânii.

„Persoană ( femeie ) căzută într-o fântână ( caracteristici fântână: confecţionată din tuburi cu diametru ce cca 80 cm, cu adâncimea de aproximativ 15 metri)”, a transmis ISU Vaslui, potrivit News.ro.

Conform sursei citate, femeia era conştientă şi comunica. Aceasta nu a căzut în apă, ci a rămas blocată în interior.

Iniţial, spre locul incidentului au plecat echipaje ISU şi o ambulanţă, fiind alertat şi echipajul de alpinişti de la Detaşamentul Vaslui. Femeia a fost însă extrasă din fântână, conştientă, de către Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Banca cu ajutorul cetăţenilor.

Forţele de intervenţie au fost întoarse la bază, către caz deplasându-se doar ambulanţa SAJ.

