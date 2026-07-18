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Video O femeie cu copilul în braţe, lovită de un camion în localitatea ieșeană Moșna

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accident camion
Foto: ISU Iași
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O femeie de aproximativ 35 de ani, care avea în braţe un copil de un an şi jumătate, a fost lovită sâmbătă de un camion, la scurt timp după ce a ieşit din curte, în localitatea ieşeană Moşna.

„Prin apel la 112, Dispeceratul Integrat ISU - SMURD - SAJ Iaşi a fost sesizat despre un accident rutier în localitatea Moşna, în care o femeie a fost lovită de o autoutilitară. Femeia a fost extrasă în siguranţă, este conştientă şi primeşte îngrijiri medicale. Copilul, de asemenea conştient, prezintă escoriaţii la nivelul capului şi a fost evaluat de echipajul SMURD”, a transmis ISU Iaşi.

Potrivit sursei citate, au intervenit echipaje ale Detaşamentului 2 de Pompieri Iaşi, cu autospeciale de intervenţie şi un echipaj de prim ajutor calificat. La intervenţie a participat şi SVSU Moşna.

„Femeia a fost extrasă în siguranţă, conştientă şi a primit îngrijiri medicale de la echipele medicale sosite la faţa locului. Pentru preluarea acesteia s-a deplasat în sprijin echipajul de salvare aeriană”, a precizat sursa citată.

Coordonatorul UPU-SMURD Iaşi, Diana Cimpoeşu, a declarat pentru Agerpres că femeia a suferit multiple fracturi la nivelul pumnului, femurului, coloanei lombare.

Copilul, în vârstă de 1 an şi 6 luni, a fost transportat la Spitalul „Sf. Maria” Iaşi, având un traumatism cranio-cerebral, escoriaţii parietal stângă, starea sa fiind stabilă.

„Femeia este în UPU de la Spitalul 'Sf. Spiridon'. E vorba de o politraumă, cu fracturi la nivelul femurului stâng, pumnului drept, la nivelul coloanei vertebrale lombare, fără afectare medulară. De asemenea, are multiple contuzii. Pacienta va fi internată la clinica de ortopedie şi va avea nevoie de intervenţii chirurgicale. Prognosticul vital este bun. Sperăm că şi din punct de vedere funcţional evoluţia va fi una favorabilă. Copilul a fost transportat la UPU de la Spitalul 'Sf.Maria'. Este stabil hemodinamic, cu leziuni de tip contuzii la nivelul capului şi membrelor”, a explicat dr. Diana Cimpoeşu. 

Editor : Liviu Cojan

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