O femeie de 28 de ani a fost arestată preventiv după ce a agresat un poliţist

Data publicării:
politist
Foto. Digi24

O femeie de 28 de ani a fost reţinută şi, ulterior, arestată preventiv pentru 30 de zile, după un scandal pe o stradă din Buftea, în care femeia a agresat un poliţist sosit pentru aplanarea unui scandal.

„La data de 10 august, la ora 18:53, poliţişti din cadrul Poliţiei Oraşului Buftea au fost sesizaţi prin 112 despre faptul că pe o stradă din localitate ar avea loc un scandal. De îndată, la faţa locului s-a deplasat un echipaj de ordine şi siguranţă publică, fiind identificate persoanele implicate. În continuare, o femeie de 28 de ani manifesta un comportament agitat în timp ce poliţiştii desfăşurau activităţi specific”, informează IPJ Ilfov, scrie Agerpres.

Oamenii legii au procedat la încătuşarea femeii de 28 de ani, moment în care aceasta ar fi agresat fizic unul dintre poliţişti.

„Ulterior, aceasta a fost condusă la sediul poliţiei pentru cercetări, femeia adresând în continuare ameninţări cu acte de violenţă faţă de poliţişti”, arată sursa citată.

În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ultraj, cercetările fiind continuate de către procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Buftea.

Luni, femeia de 28 de ani a fost reţinută, iar marţi, judecătorul de drepturi şi libertăţi a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile.

Editor : Sebastian Eduard

