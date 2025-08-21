Live TV

O femeie de 44 ani, înjunghiată mortal de soțul ei, în Craiova, în fața fetiței lor. Bărbatul a murit, apoi, după ce a sărit de la etaj

O femeie de 44 ani, înjunghiată mortal de soțul ei, în Craiova, în fața fetiței lor. Bărbatul a murit, apoi, după ce a sărit de la etaj
O femeie de 44 ani, înjunghiată mortal de soțul ei, în Craiova, în fața fetiței lor. Bărbatul a murit, apoi, după ce a sărit de la etaj

O femeie în vârstă de 44 de ani a fost înjunghiată mortal de soţul ei, într-un apartament din Craiova, iar apoi bărbatul s-a închis în locuinţă. Poliţiştii au pătruns în apartament, iar în acel moment bărbatul a sărit de la balcon, de la etajul 1. El a fost resuscitat de cadrele medicale şi transportat în stare gravă la spital, însă a murit după ce a intrat de mai multe ori în stop cardio-respirator.

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Dolj au anunţatpoliţiştii Secţiei 4 au fost sesizaţi, joi, prin trei apeluri la 112, cu privire la faptul că într-un apartament din Craiova un bărbat şi-ar fi înjunghiat soţia şi apoi s-ar fi închis în locuinţă.

La faţa locului au ajuns echipe de poliţie din cadrul Secţiei 4 Poliţie Craiova şi jandarmi din cadrul IJJ Dolj, care au pătruns în apartament, din nefericire, fiind găsită o femeie de 44 de ani, decedată.

”De asemenea, în locuinţă a fost depistat un bărbat de 45 de ani, soţul femeii decedate, care la vederea poliţiştilor s-ar fi aruncat de la balconul apartamentului, amplasat la etajul 1, căzând pe sol. La faţa locului, s-au deplasat şi pompieri din cadrul ISU Dolj, care au efectuat manevre de resuscitare bărbatului, ulterior fiind transportat în stare gravă, la spital”, au afirmat poliţiştii.

Reprezentanţii Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova au transmis că bărbatul de 45 de ani a fost găsit de cadrele medicale ”în stop cardio-respirator, cu politraumatism prin precipitare, prezentând multiple plăgi înjunghiate, la nivel latero-cervical stangă, precordial şi antebraţe, produse, cel mai probabil, prin autoagresiune”, informează news.ro.

El a fost resuscitat de către echipajul medical al SMURD şi adus la Unitatea de Primire Urgenţe în stare extrem de gravă, inconştient, instabil respirator şi hemodinamic.

”A primit îngrijiri medicale de urgenţă complexe, atât în prespital, cât şi în UPU, investigat rapid şi dus în sala de operaţie a clinicii de Chirurgie Cardio-Vasculară a spitalului nostru. A repetat stopul cardiorespirator de mai multe ori, chiar şi în sala de operaţie, evoluţia fiind rapid nefavorabilă. Cu toate eforturile depuse de către medici, pacientul a decedat la scurt timp”, au mai afirmat reprezentanţii spitalului.

Surse locale au declarat că femeia era profesor de limba germană, iar soţul său inginer. Acesta şi-ar fi pierdut locul de muncă, ceea ce a dus la numeroase conflicte între soţi.

Unul dintre cele trei apeluri la 112 ar fi fost făcut de poştaş, care a auzit ţipetele femeii.

Poliţiştii au reuşit să spargă uşa şi să intre în apartament, iar bărbatul a încercat inclusv să atace anchetatorii.

Martoră la tragedie ar fi fost fetiţa celor doi soţi, care a reuşit să iasă din apartament şi să strige după ajutor.

