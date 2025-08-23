O femeie din Bistriţa-Năsăud a fost muşcată de şarpe. Salvatorii au plecat să o recupereze și să o ducă la spital

O femeie de 52 de ani din Ilva Mare, judeţul Bistriţa-Năsăud, a fost muşcată sâmbătă de un şarpe, fiind preluată conştientă, dar cu ameţeli, de un echipaj de terapie intensivă mobilă şi transportată la UPU SMURD Bistriţa.

„Persoană muşcată de şarpe, conştientă cu stare de ameţeală în localitatea Ilva Mare. Persoana este transportată cu un autoturism spre Ilva Mică în întâmpinarea echipajelor medicale”, a transmis iniţial ISU Bistriţa-Năsăud, potrivit News.ro.

Victima, o femeie în vârstă de 52 de ani, a fost predată echipajului de prim ajutor conştientă, cu uşoară stare de ameţeală, în localitatea Poiana Ilvei.

„Ulterior a fost predată echipajului de terapie intensivă mobilă trimis în sprijin în localitatea Strâmba, pentru a fi transportată la UPU SMURD Bistriţa”, au mai precizat reprezentanţii ISU.

Editor : B.P.