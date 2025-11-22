Live TV

O femeie din București a fost luată cu forţa într-o maşină de soţul cu care nu mai locuieşte. Unde a găsit-o poliția

Mașină de poliție. Foto. Profimedia
Mașină de poliție. Foto. Profimedia

Poliţia Capitalei a fost sesizată că o femeie a fost urcată cu forţa într-o maşină, agenții reușind să o găsească pe o stradă din Sectorul 5, de unde a fost preluată în siguranţă. Ancheta a stabilit că soţul femeii – cu care aceasta nu mai locuieşte – a forţat-o să urce în vehiculul condus de alt bărbat, unde a agresat-o şi i-a verificat istoricul conversaţiilor telefonice, reclamând o presupusă infidelitate.

Poliţia Capitalei a anunţat sâmbătă că a fost sesizată, vineri dimineaţă, că o femeie ar fi fost luată cu forţa într-un autoturism, în timp ce se afla pe o stradă din Sectorul 4 al Capitalei.

„În urma sesizării, mai multe echipaje de ordine publică din cadrul Secţiei 16 s-au deplasat de urgenţă la faţa locului şi au iniţiat de îndată activităţi de verificare şi căutare. Totodată, poliţiştii au demarat activităţi investigative pentru identificarea şi depistarea persoanelor implicate. Din datele obţinute, s-a stabilit că după comiterea faptei, cei doi bărbaţi ar fi abandonat victima pe o stradă din Sectorul 5, aceasta neformulând nicio sesizare la momentul respectiv”, au transmis poliţiştii, potrivit News.ro.

Potrivit acestora, în paralel, s-au desfăşurat demersuri pentru a găsi victima, care a fost ulterior identificată şi preluată în siguranţă de echipajele de poliţie, fiind audiată conform procedurilor legale.

„În urma activităţilor operative desfăşurate, autoturismul şi cei doi bărbaţi au fost depistaţi în judeţul Călăraşi, cu sprijinul poliţiştilor din cadrul IPJ Călăraşi. Aceştia au fost preluaţi de poliţiştii Secţiei 16 pentru continuarea cercetărilor. Din verificări a rezultat că, în cursul dimineţii, femeia ar fi fost obligată de către soţul său - un bărbat în vârstă de 31 de ani, cu care nu mai locuieşte împreună şi care este cunoscut cu preocupări infracţionale - să urce în autoturismul condus de un alt bărbat, în vârstă de 26 de ani. În interiorul maşinii, femeia ar fi fost agresată fizic de către soţul său, care ar fi încercat să îi obţină telefonul mobil pentru a verifica presupuse dovezi ale unei infidelităţi”, au mai transmis poliţiştii.

Ulterior, bărbatul ar fi accesat fără drept sistemul informatic al telefonului, verificând istoricul conversaţiilor şi aplicaţiile de socializare.

Împotriva bărbatului în cauză a fost emis un ordin de protecţie provizoriu pentru 5 zile, în baza Legii nr. 217/2003.

„Dosarul penal este instrumentat sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, fiind dispusă începerea urmăririi penale pentru lipsire de libertate, violenţă în familie şi acces ilegal la un sistem informatic. În baza probatoriului administrat, poliţiştii Secţiei 16 au dispus reţinerea pentru 24 de ore a ambilor bărbaţi, urmând ca aceştia să fie prezentaţi instanţei de judecată la data de 22 noiembrie 2025, cu propuneri legale”, mai arată sursa citată.

