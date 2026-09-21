Live TV

Video O femeie din Galați, obligată să plătească daune morale unui salon, după ce a postat recenzii negative pe Facebook

Data publicării:
ciocanel de judecator
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
De la ce a pornit totul Procesul a durat patru ani

O femeie din Galați a fost obligată de instanță să plătească 8.800 de lei daune morale unui salon de înfrumusețare, după ce a publicat pe Facebook mesaje și recenzii negative la adresa acestuia. Procesul a durat patru ani, iar judecătorii au stabilit că postările au prejudiciat imaginea salonului. Femeia trebuie, de asemenea, să publice pe aceeași rețea socială hotărârea instanței.

De la ce a pornit totul

Conflictul a început în urmă cu patru ani, după ce femeia a mers la un salon de înfrumusețare din Galați pentru o procedură prin care voia să treacă de la brunet la blond.

Nemulțumită de rezultat, clienta a început să publice pe o rețea socială mai multe mesaje și recenzii negative despre salon.

Angajatele susțin însă că femeia nu ar fi respectat recomandările primite după procedura de decolorare. Potrivit acestora, conflictul a escaladat ulterior, iar clienta ar fi amenințat-o inclusiv pe proprietara salonului.

Consecințele primei postări s-ar fi resimțit imediat asupra afacerii: aproape 50 de cliente și-ar fi anulat programările.

Procesul a durat patru ani

Administratoarea salonului a decis să se adreseze instanței, susținând că mesajele și recenziile publicate online au afectat imaginea afacerii.

După patru ani de procese, judecătorii au stabilit că postările negative au adus un prejudiciu de imagine salonului.

Instanța a obligat-o pe femeie să plătească 8.800 de lei cu titlu de daune morale. În plus, aceasta trebuie să publice pe aceeași rețea socială hotărârea judecătorească.

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Călin Georgescu.
1
Călin Georgescu, ridicat din trafic de DIICOT. Bani ceruți pentru campania electorală...
Metode de curățate chiuvetă din inox. Sursă Foto Getty Images
2
Cu ce se curăță chiuveta din inox. Metoda simplă care îndepărtează petele de apă și...
putin vot calculator captura
3
Putin, „certat” cu computerul pe care a votat. Pe monitor i-a apărut mesaj că nu are...
doctor physician medic
4
Viața unei tinere din Marea Britanie, distrusă de un diagnostic greșit de cancer: 11 ani...
traian basescu inquam octav ganea
5
Băsescu explică de ce „e foarte posibilă” o guvernare PSD-AUR: „Mulți lideri, mințind...
Gigi Becali a recunoscut: Anamaria Prodan i-a dat mesaj instant, după ce a aflat că Reghe revine la FCSB
Digi Sport
Gigi Becali a recunoscut: Anamaria Prodan i-a dat mesaj instant, după ce a aflat că Reghe revine la FCSB
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
cenusa cet craiova
Norii de cenușă sufocă Craiova: cum au ajuns sute de familii să dea în judecată statul pentru aerul otrăvit. „Trăim un coșmar zilnic”
Sabrina Voinea la JO 2024. Foto: Profimedia Images
Gimnastică artistică: Sabrina-Alexia Maneca-Voinea, trei victorii în finalele pe aparate la Naţionale
statueta justitie
O judecătoare a fost exclusă din magistratură după ce a amânat sute de dosare „pe perioade îndelungate de timp”
Curious rooster at Oconaluftee Mountain Farm Museum in Great Smoky Mountains National Park near Cherokee, NC. (USA)
Poliția și ANAF se luptă în instanță pentru 437 de pui confiscați de la un român în 2020. Decizia magistraților
drumul expres galati braila
Se montează ultimul element al podului peste Siret de pe Drumul Expres Brăila-Galați. Când ar putea fi deschisă circulația
Recomandările redacţiei
siegfried muresan nicusor dan
Nicușor Dan a semnat decretul de desemnare a lui Siegfried Mureșan...
vreme rece dimineata natura vara
Val de frig peste România: temperaturi cu 12 grade mai mici, vânt...
Siegfried Mureșan
Siegfried Mureșan a anunțat când va depune programul de guvernare și...
george simion si calin georgescu fac declaratii
Prima reacție a lui George Simion, după ce Călin Georgescu a fost...
Ultimele știri
PSD decide oficial dacă-l susține pe S. Mureșan în funcția de premier. Propunerea lui N. Dan, analizată în ședința BPN, de la 11:00
Mureșan exclude dialogul cu AUR și așteaptă ca PSD să decidă dacă susține un guvern pro-european sau consolidează parteneriatul cu AUR
Nazare participă la cea de-a 81-a sesiune a ONU, la New York. Discuții cu J.P. Morgan și șeful DFC pentru a atrage capital american
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ultima luptă a fiului lui Cindy Crawford. Presley Gerber vorbea despre dependență cu câteva luni înainte să...
Cancan
SECRETUL de la înmormântarea Prințesei Diana iese la iveală după aproape 30 de ani! Dorința care nu i-ar fi...
Fanatik.ro
Nicușor Stanciu la U Cluj: transferul anului în SuperLiga se semnează pe 15 noiembrie!
editiadedimineata.ro
Claude, folosit de actori ruși pentru spionaj cibernetic și dezvoltarea unor drone autonome
Fanatik.ro
Laurențiu Reghecampf negociază rezilierea cu Esperance Tunis: când vine în România, de fapt
Adevărul
Cum se autosabotează UE în fața Chinei și a SUA. Expert: „Creează frustrări și ridică mingea la fileu...
Playtech
Radarul te poate „vedea” înainte să vezi tu mașina Poliției? Cum funcționează măsurarea vitezei pe un drum...
Digi FM
Ce semnifică singurul tatuaj pe care îl are Nadia Comăneci: „Înseamnă foarte mult pentru mine!”. L-a făcut la...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Romina Gingașu, mesaj în forță după ce a șters toate pozele cu Piero Ferrari: „Vreau să mă mut în casă nouă”
Pro FM
Penny Lancaster, despre secretul relației de 28 de ani cu Rod Stewart: "Încă mă atrage mult". Regula care îi...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
„Mama mea drăguță!” Melanie Griffith, siluetă admirată la 69 de ani. În costum de baie într-o stațiune de lux...
Adevarul
Armatele fantomă ale istoriei. Oameni, nisip și ceață: trei mari tragedii militare pentru care încă se caută...
Newsweek
A criticat formula de recalculare a pensiilor și azi e favorit să devină ministru al Muncii. USR nominalizează
Digi FM
A renunțat la cariera în Drept pentru a plimba câini. La 30 de ani, spune că acum câștigă cu mii de dolari...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
„Ceasurile îmbătrânirii”. Când suferă organismul uman cele mai mari schimbări. Vârstele diferă la bărbați...
Digi Animal World
De ce nu trebuie să ţipi la câinele tău. Iată care sunt efectele negative, conform unui studiu
Film Now
„Cei patru fabuloși” revin pe ecran. Transformările spectaculoase ale actorilor din noile filme biografice...
UTV
Elena Vîșcu, ironie la adresa lui CRBL după ce a primit un buchet impresionant de flori: „Vaza a rămas din...