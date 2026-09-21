O femeie din Galați a fost obligată de instanță să plătească 8.800 de lei daune morale unui salon de înfrumusețare, după ce a publicat pe Facebook mesaje și recenzii negative la adresa acestuia. Procesul a durat patru ani, iar judecătorii au stabilit că postările au prejudiciat imaginea salonului. Femeia trebuie, de asemenea, să publice pe aceeași rețea socială hotărârea instanței.

De la ce a pornit totul

Conflictul a început în urmă cu patru ani, după ce femeia a mers la un salon de înfrumusețare din Galați pentru o procedură prin care voia să treacă de la brunet la blond.

Nemulțumită de rezultat, clienta a început să publice pe o rețea socială mai multe mesaje și recenzii negative despre salon.

Angajatele susțin însă că femeia nu ar fi respectat recomandările primite după procedura de decolorare. Potrivit acestora, conflictul a escaladat ulterior, iar clienta ar fi amenințat-o inclusiv pe proprietara salonului.

Consecințele primei postări s-ar fi resimțit imediat asupra afacerii: aproape 50 de cliente și-ar fi anulat programările.

Procesul a durat patru ani

Administratoarea salonului a decis să se adreseze instanței, susținând că mesajele și recenziile publicate online au afectat imaginea afacerii.

După patru ani de procese, judecătorii au stabilit că postările negative au adus un prejudiciu de imagine salonului.

Instanța a obligat-o pe femeie să plătească 8.800 de lei cu titlu de daune morale. În plus, aceasta trebuie să publice pe aceeași rețea socială hotărârea judecătorească.

Editor : Ș.A.